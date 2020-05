Armando Incarnato, uno dei protagonisti del trono over di Uomini e donne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia e con la sua didascalia ha scatenato alcuni commenti negativi da parte degli haters. Non sono mancate la repliche del cavaliere.

Armando Incarnato ha pubblicato una foto sui social: ha ricevuto delle critiche

Armando Incarnato, nella giornata di sabato 16 maggio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie che ha scatenato commenti e critiche da parte di alcuni utenti. Il cavaliere di Uomini e Donne si è mostrato con i capelli più lunghi del solito, in quanto i saloni dei parrucchieri sono ancora chiusi nel nostro Paese.

La didascalia che ha accompagnato lo scatto è stata: "Sono solo capelli, mi guardo allo specchio ma sono abituato a guardarmi negli occhi". Sotto la foto, che ha ricevuto più di 650 commenti, non sono mancate frecciatine e frasi negative da parte di alcune persone.

Il nuovo look di Armando non piace ad alcune persone

Armando Incarnato, con lo scatto pubblicato sul suo profilo social, ha voluto dire che non è interessato a guardarsi solo allo specchio, ma anche dentro, pertanto non bada al giudizio dei follower. Nelle ultime settimane il look del cavaliere di Uomini e Donne è stato al centro di critiche, in quanto i suoi capelli sono stati giudicati troppo lunghi e non curati. Anche sotto la fotografia pubblicata sabato 16 maggio sono apparsi commenti di disappunto.

Una ragazza ha scritto: "In tv sembri meno carino mentre qui troppo perfettino. Dove sta la verità???". Un'altra ragazza ha commentato dicendo "sembri Gianni Sperti in questa foto" e il cavaliere ha risposto: "Beh, lo vedo come un complimento, è un bell'uomo".

Le critiche nei confronti di Armando Incarnato

In aggiunta a queste critiche, altri follower hanno notato un certo dimagrimento nel cavaliere del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere, in merito a queste critiche sul suo fisico, ha detto di non seguire nessuna dieta, ma che si è solamente "asciugato".

Oltre a notare una certa somiglianza con l'opinionista di Uomini e Donne alcuni hanno rimarcato, sotto la fotografia di Armando, che i suoi capelli sono troppo lunghi. "Lunedì aprono i parrucchieri" ha suggerito una ragazza e Incarnato non ha perso occasione per suggerire alla donna di fissarsi un appuntamento con il proprio parrucchiere per rifare lo shatush. Il cavaliere del trono over, da tempo, ha terminato la sua frequentazione con Veronica Ursida, con la quale ci sono state molte litigate in studio: la loro storia non è finita nel migliore dei modi. Chissà se nelle prossime puntate arriverà qualche dama nel parterre femminile a far capitolare il cavaliere.