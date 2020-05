Ludovica Valli è diventata zia, sua sorella Beatrice, popolare influencer, ha dato alla luce la piccola Azzurra, nata dalla sua relazione con l'ex tronista di Uomini e donne Marco Fantini. Ludovica però ha deciso di non andare ancora a trovare la nipotina per via del decreto attualmente in vigore nel nostro paese.

Ludovica Valli è nuovamente zia

Ludovica Valli è diventata nuovamente zia, una delle sue sorelle, Beatrice, ha dato alla luce Azzurra. Ludovica, attivissima sui social, avendo oltre 1 milione e settecentomila seguaci, ha voluto condividere la lieta notizia con i suoi followers. L'ex tronista di Uomini e Donne ha detto di essere molto felice per la nascita della nipotina, ma ha preso una decisione e ha reso partecipi i suoi fan della cosa.

Ludovica, per via delle restrizioni attualmente in vigore nel nostro paese, preferisce non vedere la sorella e la bambina: “Andare da lei? Scorretto”. Nelle storie Instagram la neo zia ha anticipato pertanto le domande dei followers che le avrebbero probabilmente chiesto come mai non andava a far visita alla neo mamma. La Valli ha detto che una neonata non ha le difese immunitarie e la soluzione più corretta era pertanto non compromettere la salute della bimba.

Ludovica e il rapporto con la sorella Beatrice

Nel passato i gossip in rete e i rumors si sono rincorsi per via di racconti narranti rapporti non idilliaci fra le due influencer, divenute famose in seguito alla loro partecipazione a Uomini e Donne.

Le sorelle Valli hanno smentito ogni volta tali insinuazioni, affermando che fra loro non c'è stato nessun dissapore o litigio. Oggi entrambe sono felicemente fidanzate. Ludovica ha iniziato da qualche mese una relazione ed è molto innamorata del suo compagno. Beatrice invece è una felice mamma di tre bambini.

Alessandro, avuto da una precedente relazione, Bianca e Azzurra, avute con il tronista Marco Fantini che l'ha scelta nel dating show di Maria De Filippi. Beatrice Valli ha in programma di sposarsi con Marco Fantini, dopo aver ricevuto qualche mese fa una romantica proposta di matrimonio a Parigi.

La nascita di Azzurra e la foto sui social

Attraverso Instagram, Beatrice Valli aveva avvertito i propri followers di essere stata ricoverata in ospedale e aveva documentato il tutto con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Nella didascalia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne era certa che la prossima foto che avrebbe messo sui social, sarebbe stata quella con la sua bambina e così è stato. Marco Fantini, compagno da anni di Beatrice, ha passato una notte insonne attendendo una chiamata per avere notizie della compagna, ma dopo una lunga attesa, i due influencer sono diventati genitori. Il primo scatto della neo mamma pubblicato sui social con la piccola Azzurra è stato un successo, ricevendo oltre 670.000 cuoricini di apprezzamento e quasi 23.000 commenti dai followers e amici del mondo dello spettacolo.