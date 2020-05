Sembra siano passati i tempi in cui Gemma Galgani era considerata l'unica vera protagonista credibile di Uomini e donne: oggi, a distanza di dieci anni dall'inizio dell'avventura della dama nel dating-show, si moltiplicano i pareri negativi di chi non crede più nelle sue buone intenzioni. Una fan del programma, per esempio, ha contestato la torinese in una lettera inviata al settimanale "Nuovo Tv", nella quale ha sparato a zero contro colei che anima quasi tutte le puntate con le sue vicissitudini amorose.

Nuovi attacchi a Gemma di Uomini e Donne

Il pensiero che la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne ha sulla Galgani, sembra essere mutato nel tempo: se inizialmente quasi tutti credevano nell'intenzione della 70enne di cercare un compagno dopo mille sfortune, oggi sono rimasti in pochi a darle credito. In rappresentanza di coloro che mettono fortemente in dubbio la sincerità della torinese davanti alle telecamere, c'è la lettera che una fan del programma ha inviato a "Nuovo Tv", e più precisamente alla rubrica che tiene Alessandro Cecchi Paone.

"Gemma è di una pochezza senza pari. Recita la parte di una donna inconsolabile che cerca l'amore, ma sembra solo un'anziana in cerca di visibilità", ha tuonato un'affezionata spettatrice del dating-show. Questa persona che ha protestato per il troppo spazio che viene dato alla dama del Trono Over, ha fatto sapere di non apprezzare neppure la nuova formula della trasmissione, quella incentrata esclusivamente sul mondo virtuale.

"Il succo è sempre lo stesso: le liti tra Gemma e Tina", ha scritto colei che ha attaccato la Galgani senza mezzi termini tramite le pagine di una nota rivista di Gossip.

Lunedì 4 maggio il ritorno alle origini di Uomini e Donne

Nonostante le proteste di un folto gruppo di spettatori, la redazione di Uomini e Donne sembra puntare ancora forte su Gemma e sulla sua disperata ricerca dell'anima gemella.

Le puntate del dating-show che sono andate in onda fino a venerdì 1 maggio, sono state incentrate sulle conoscenze virtuali tra la dama del Trono Over e alcuni misteriosi signori.

Prima di salutare il pubblico e dare appuntamento a lunedì con una puntata classica del suo programma (in studio ma senza pubblico), Maria De Filippi ha chiesto alla Galgani quale dei suoi corteggiatori avrebbe voluto incontrare di persona qualche giorno dopo.

Dopo un'iniziale indecisione, la 70enne ha optato per "Occhi blu", l'uomo che dice di avere 38 anni e che alcuni siti di gossip avevano etichettato come "fake" perché la foto che aveva inviato del suo sguardo sembrava essere quella di un noto attore americano.

Gemma e i protagonisti di Uomini e Donne Over di nuovo in studio

Dopo due settimane, dunque, l'esperimento verso il mondo virtuale è finito: dal 4 maggio, infatti, Uomini e Donne tornerà nella sua formula originale, sempre nel rispetto delle norme attualmente vigenti in tutta Italia.

In un'intervista che ha rilasciato a "Vanity Fair" di recente, però, Maria De Filippi ha anticipato che le nuove puntate del suo dating-show inizieranno da dove si sono interrotte le precedenti: sia Gemma che Giovanna, infatti, avranno la possibilità di incontrare (mantenendo le dovute distanze) i signori/ragazzi con i quali hanno chattato ultimamente.

A partecipare ai nuovi appuntamenti, inoltre, saranno tutti quei protagonisti del cast che vivono in zone d'Italia dove l'emergenza sanitaria è sotto controllo: chi abita al Nord, infatti, per ora non potrà raggiungere Roma ma probabilmente sarà in collegamento con lo studio per aggiornare il pubblico sulla propria vita sentimentale.