Emma Marrone potrebbe essere nella giuria della prossima edizione di X-Factor. Come leggiamo da Gossip e TV, la cantante pugliese potrebbe lasciare il talent show Amici di Maria De Filippi (dove ha ricoperto il ruolo di coach) a favore del programma in onda su Sky Uno e TV8. Le trattative sarebbero in corso. Ancora non è chiaro chi comporrà la giuria di X-Factor 2020, anche se già sono stati fatti alcuni nomi. A dire il vero, si tratta di personaggi molto noti e interessanti a livello musicale e mediatico.

Tornando ad Emma Marrone, la cantante 36enne ha la giusta esperienza per creare una squadra degna di nota, grazie al suo passato in quel di Amici. Ricordiamo come Emma vinse la nona edizione del talent Mediaset, arrivando in finale il 29 marzo 2010. Da allora, la sua ascesa in ambito musicale è stata inarrestabile. Se davvero i rumors sul suo ruolo di giudice corrisponderanno alla verità dei fatti, Emma dovrà rimboccarsi le maniche e lavorare bene nel creare un team ben preparato ad X Factor: una performance poco convincente equivarrebbe ad una sicura eliminazione.

L'indiscrezione di Emma Marrone come possibile giudice a X-Factor 2020 è stata lanciata da Dagospia. Lo stesso portale ha riportato altri nomi che potrebbero comporre la giuria nella prossima edizione del talent-show musicale. Secondo Dagospia, al momento le trattative sarebbero ancora in corso. Se le voci di corridoio corrisponderanno a verità, Emma dovrà dire (momentaneamente) addio al programma che l'ha lanciata nel lontano 2009: Amici di Maria De Filippi, dove si è contraddistinta nel ruolo di coach.

A condurre la prossima edizione di X-Factor dovrebbe esserci Alessandro Cattelan. La bionda cantante pugliese, al momento, non ha né confermato, né smentito i rumors che la riguardano, anche perché risulta essere impegnata nel difendere i diritti dei lavoratori, tramite appelli lanciati direttamente al governo. Ricordiamo che Emma nel 2020 festeggerà i 10 anni di carriera.

I nomi di X-Factor 14

Mentre si stanno gradualmente svelando i nomi dei giudici di Amici Speciali, ci sono ancora incertezze riguardo i componenti della giuria di X-Factor 14.

Tempo fa, sempre la stessa Dagospia aveva parlato di alcuni contatti tra la produzione e il cantante Neffa, artista famoso per brani quali "Io e la mia signorina" e "Il mondo nuovo". Il cantante originario di Scafati avrebbe già dovuto presenziare, sempre secondo le indiscrezioni dell'epoca, già nelle edizioni 2018 e 2019. Negli ultimi giorni due altri nomi sembrano aver preso quota tra i papabili candidati alla giuria del talent Sky: Mika e Manuel Agnelli. Questi due sarebbero dei ritorni, in quanto già hanno assurto in passato al ruolo di giudici a X-Factor.