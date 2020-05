Una volta cominciato il nuovo format di Uomini e donne, i telespettatori sono subito stati incuriositi dall'arrivo di uno dei nuovi corteggiatori di Giovanna Abate. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che il nuovo arrivato ha deciso di rimanere nel mistero non mostrando ancora la sua vera identità. In queste ore, infatti, sono in molti a fare delle ipotesi in merito all'identità dell'Alchimista e, tra i vari nomi, è spuntato quello di Alessio Campoli.

Quest'ultimo è stato un ex corteggiatore di Angela Nasti ed è stato anche la sua scelta.

La loro relazione, però, durò davvero pochissimo tempo e molti telespettatori si sono sempre augurati di rivederlo negli studi Elios. Ad ogni modo a diffondere questo rumors è stato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram.

Le ipotesi su Alessio Campoli

Tra le Instagram Stories di Amedeo Venza sono apparse delle nuove ipotesi in merito al volto che si cela dietro l'Alchimista e i Gossip, in questo momento, ricadono su Alessio Campoli. A far sorgere questo sospetto sono stati essenzialmente tre indizi.

Il primo è il più banale e fa riferimento al territorio di provenienza dei due. Entrambi, infatti, sia l'Alchimista sia Alessio, sono di Roma. Il secondo elemento, però, è decisamente più interessante. Amedeo Venza, infatti, ha notato che entrambi hanno un tatuaggio sul collo, che sembrerebbe essere lo stesso. Il terzo aspetto, infine, riguarda i guanti indossati dal protagonista. Per quale motivo il nuovo arrivato li indossa?

Molto probabilmente per nascondere i suoi tatuaggi. Campoli, infatti, ha dei disegni sulle dita.

Gli altri rumors sull'identità dell'Alchimista

Tutti questi indizi, quindi, stanno facendo sorgere il sospetto che dietro la maschera di Dalì si celi proprio lui. Per il momento, però, non vi è ancora nessuna certezza. Ricordiamo che prima di Campoli sono state formulate anche delle altre congetture. In un primo momento, infatti, si è pensato che l'Alchimista potesse essere Alessandro Graziani, attualmente corteggiatore di Giovanna.

Quest'ultimo, infatti, potrebbe aver deciso di cimentarsi in questo giochino per arrivare al cuore della fanciulla. In secondo luogo, poi, si è pensato ad un altro ex volto di Uomini e Donne.

La smentita di Manuel Galiano

La persona in questione è Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Il sospetto era nato dopo che il giovane condivise tra le sue Instagram Stories un'immagine della maschera di Dalì. Ad ogni modo, dopo i rumors, l'ex di Giulia Cavaglià ha deciso di fare chiarezza ed ha smentito categoricamente di essere lui dietro quella maschera. Manuel, infatti, ha esplicitamente svelato di non aver preso parte a questa vicenda.

Adesso, quindi, continuano a rimanere aperti i dubbi in merito all'identità del nuovo arrivato.