In queste ore, l'opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari, ha rilasciato un'intervista al settimanale TV Sorrisi e canzoni. Nell'ultimo numero, quello uscito oggi 5 maggio, l'esuberante vamp di Canale 5 ha commentato i percorsi che stanno intraprendendo le due protagoniste del ritorno del talk show pomeridiano.

Tina ha spiazzato tutti pronunciando delle parole molto positive nei confronti di Giovanna Abate, asserendo di essersi molto ricreduta su di lei. Lo stesso, però, non può assolutamente dirsi per quanto continua a pensare di Gemma Galgani.

Su quest'ultima, infatti, ha speso solo parole negative.

Il pensiero di Tina su Giovanna

Nel corso di un'intervista Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha speso delle parole sulle due dame che hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5 durante le due settimane precedenti. In particolar modo, la Cipollari ha dichiarato di essersi ricreduta su Giovanna. In un primo momento la reputava una persona un po' costruita e troppo pretenziosa. Con il passare del tempo, e grazie soprattutto al nuovo format della trasmissione, ha avuto modo di cambiare idea.

In questo periodo, infatti, l'ha vista molto più genuina e spontanea. Al di là di qualche piccolo capriccio che continua a contraddistinguere il suo carattere, l'opinionista la reputa una persona vera e sincera.

Il riferimento alla sua carriera a Uomini e Donne

Questa, a suo avviso, è una qualità importantissima nella vita di una persona. L'essere sinceri consente a chi ti sta intorno di fidarsi di te.

Proprio grazie a questa dote la Cipollari è riuscita ad entrare nel cuore di Maria De Filippi e a lavorare per lei per tutti questi anni. Ad ogni modo, se il pensiero su Giovanna è stato davvero positivo, lo stesso non può dirsi per quanto detto sulla Galgani. L'ostilità che prova Tina nei confronti della dama torinese è davvero radicata, ma in questo periodo pare si sia acuita ancor di più. Il nuovo format ha dato spunti alla Cipollari per attaccare nuovamente la torinese.

A suo avviso, infatti, Gemma non si starebbe comportando in maniera sincera.

La Cipollari contro Gemma

Durante l'intervista, poi, la collega di Gianni Sperti ha anche svelato il motivo per il quale l'ha sempre attaccata: "È un rottame di donna", poi ha aggiunto: "Ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa, è riuscita ad emozionarsi pure per uno che scrive due parole su un computer". Il fatto che Gemma si stia lasciando così andare emotivamente con persone che neppure conosce è una cosa impensabile per la sua rivale. In molteplici occasioni, infatti, la Galgani non si sarebbe comportata – secondo Tina – come come una donna della sua età.