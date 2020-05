Buone notizie per i fan di Can Yaman e Özge Gürel che torneranno a far coppia sul piccolo schermo dopo il successo di 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'. Il progetto, già in cantiere da mesi, sembra avere una data di inizio riprese che dovrebbe essere il 28 maggio, salvo slittamenti dovuti alla pandemia. La nuova serie avrà come titolo 'Bay Yanliş' ('Mr.False' nella distribuzione internazionale) e sarà anch'essa una commedia romantica. I produttori sono convinti che la serie turca sarà accolta con entusiasmo non solo in patria ma anche all'estero.

In molti paesi infatti sia Can che Özge hanno un solido e appassionato fandom.

Fissata la data del 28 maggio per l'inizio delle riprese di 'Bay Yanliş' che vedrà il ritorno di Can Yaman e Özge Gürel

In un momento così problematico per il mondo dell'intrattenimento televisivo, colpito anch'esso dal lockdown necessario per contenere l'epidemia, è giunta dalla Turchia una notizia che fa intravedere uno spiraglio di luce dopo mesi di incertezza. I produttori della nuova serie 'Bay Yanliş', che riporterà in tv la coppia formata da Can Yaman e Özge Gürel, hanno comunicato l'inizio delle riprese che dovrebbe essere il 28 maggio.

É bene precisare che l'emergenza sanitaria è ancora in corso, perciò qualsiasi data venga programmata dovrà sempre fare i conti con l'andamento dell'epidemia. La Gold Film ha in ogni caso fissato una data ben precisa che si colloca alla fine delle vacanze per il Ramadan. La serie si baserà sulla sceneggiatura scritta dagli autori Aslı Zengin e Banu Zengin e sarà diretta dal regista Deniz Yorulmazer.

Sempre secondo le anticipazioni diffuse in rete le prime riprese avranno luogo ad Istanbul e la serie sarà trasmessa dall'emittente turca Fox Tv.

La trama di 'Bay Yanliş', la nuova serie con Can Yaman e Özge Gürel

I telespettatori che hanno seguito e apprezzato la storia d'amore di Ferit e Nazli in 'Bitter Sweet' hanno accolto con entusiasmo la notizia del ritorno degli attori in coppia per la nuova fiction 'Bay Yanliş'.

Secondo le anticipazioni rilasciate dalla produzione, Can Yaman vestirà i panni del giovane barista Özgur mentre Özge Gürel interpreterà Ezgi, una ragazza che, dopo aver collezionato una serie di relazioni sbagliate vorrebbe accasarsi con l'uomo giusto. I due protagonisti sono vicini di casa e hanno una visione diversa dei sentimenti: lui è superficiale e pensa a divertirsi, lei invece crede ancora nell'amore e nel matrimonio. Il legame tra i due inizia quando il giovane si offre di insegnare alla ragazza delle strategie utili per conquistare l'uomo che le piace. La vicenda si complica quando Özgur si innamora di Ezgi.