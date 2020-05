Una nuova protagonista della soap opera Una vita, entrata in scena nelle puntate italiane dopo un salto temporale di dieci anni sarà al centro delle trame per molto tempo. Si tratta di Genoveva Salmeron (Clara Garrido), che dopo aver teso una trappola ad Antonito Palacios (Alvaro Quintana) avrà un duro scontro fisico con Lolita Casado (Rebeca Alemany). Quest’ultima dimostrerà ancora una volta di avere un bel carattere, quando apprenderà tramite il new entry Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) che la vedova di Samuel Alday è l’artefice della rovina dei suoi familiari. Parecchio indignata per la scoperta appena fatta, la nuora di Ramon alzerà le mani a Genoveva in mezzo alla strada e la smaschererà sotto lo sguardo sconvolto dei compaesani.

Una Vita spoiler: la morte di Samuel, Genoveva ritorna per vendicarsi

Negli episodi andati in onda in Spagna a partire da aprile 2019 e che verranno trasmessi su Canale 5 prossimamente a causa della differenza di trasmissione tra la rete nostrana e iberica, ci sarà il decesso di Samuel. Quest’ultimo perderà la vita per mano del malvagio Cristobal, l’ex amante di Genoveva giunto ad Acacias 38 proprio per tornare al fianco della donna. Dopo essere rimasta vedova, la Salmeron sparirà per qualche giorno dopodiché ritornerà in paese al fianco del secondo marito Alfredo Bryce. Genoveva diventerà a tutti gli effetti una nuova darklady dello sceneggiato, visto che farà capire chiaramente di aver rimesso piede nel quartiere per vendicarsi.

La Salmeron si mostrerà parecchio delusa da tutti gli abitanti per essersi rifiutati di aiutare lei e l’Alday, e avrà la certezza che il suo amato sarebbe stato ancora vivo. Per iniziare Genoveva deciderà di farla pagare ai Palacios, danneggiandoli economicamente con l'aiuto del suo nuovo compagno.

Antonito viene truffato, Lolita contro la Salmeron

A questo punto la vedova del figliastro di Ursula prenderà di mira Antonito, dato che cercherà di farlo cadere tra le sue braccia dopo averlo invitato a recarsi nel suo appartamento. Nonostante quest’ultimo non cederà al fascino di Genoveva, si farà convincere dalla stessa ad investire del denaro in una banca americana.

Purtroppo il primogenito dei Palacios si renderà conto di essere stato truffato quando ormai sarà troppo tardi.

Lolita non appena scoprirà tramite una confessione di Alfredo che la Salmeron si è presa gioco di suo marito, troverà il coraggio di affrontare la borghese. L’ex domestica si scaglierà contro la signora Bryce in pieno centro di Acacias 38: quest’ultima dopo essere stata schiaffeggiata dalla Casado farà i conti anche con l’ira degli abitanti. In particolare la Salmeron verrà disprezzata nella piazza del paese, quando Lolita farà venire alla luce il suo orrendo inganno per far cadere sull'orlo della rovina i Palacios. Per concludere l’ex inserviente continuerà a portare avanti la sua lotta contro Genoveva, soprattutto per tornare ad essere la proprietaria della latteria "Sogno di Cabrahigo".

Nello specifico la Casado per far finire la sua nemica dietro le sbarre del carcere insieme ad Alfredo, si rivolgerà all'avvocato Felipe e al suocero Ramon.