La serie più longeva della televisione intitolata Il Segreto, dopo oltre 9 anni di trasmissione chiuderà i battenti in modo definitivo. Le anticipazioni degli ultimi episodi che il pubblico spagnolo vedrà dal 18 al 20 maggio 2020, rivelano che Emilia Ulloa troverà il coraggio di confessare a Marcela Del Molino di avere una malattia che non può essere curata. Marta Solozabal invece non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza a causa del marito Ramon.

Il Segreto, trame finali: l’aborto di Marta, Doña Begoña uccide Ramon

La soap opera ambientata a Puente Viejo e prodotta da Atresmedia TV, in collaborazione con Boomerang TV, a breve saluterà i telespettatori spagnoli per sempre, e sul web sono state già svelate le trame finali.

Dagli spoiler relativi a ciò che succederà la prossima settimana, si evince che Ramon dopo aver svegliato tutti i suoi familiari con delle urla farà i conti con Manuela. Purtroppo il medico annuncerà l’aborto di Marta, e Ignacio, dopo aver cercato di consolare suo genero, capirà che ha mentito. A questo punto la sorella di Carolina e Rosa, pur essendo disperata per aver perso il figlio che aspettava, riuscirà a far sapere a sua madre di essere stata colpita da Ramon. Adolfo non appena verrà a conoscenza di ciò che è accaduto a sua cognata perderà le staffe. In particolare il de Los Visos sarà intenzionato ad uccidere suo cognato. Nel frattempo Pablo dirà a Carolina di far celebrare il loro matrimonio tra quindici giorni, invece Isabel farà visita ad Ignacio per discutere della questione di Jean Pierre.

Dopo aver saputo della brutta situazione di Marta, la marchesa rinuncerà a parlare con il Solozabal. Doña Begoña dopo aver fatto credere a Ramon di essere d’accordo con lui lo ucciderà. Successivamente la De Los Visos annuncerà agli arcangeli che i loro incontri non avverranno per evitare dei decessi.

Nel contempo Huertas discuterà con Don Filiberto della politica, e lo spronerà a lottare per ciò in cui crede. Francisca si rivelerà essere la leader degli arcangeli, e ordinerà al parroco di aiutarla nelle successive azioni anti-repubblicane. Intanto Emilia, quando Matias le consiglierà di far arrivare notizie di Raimundo a Cuba, preferirà far riprendere del tutto suo padre.

La Castaneda, dopo essere stata rianimata dal figlio e da Mauricio verrà visitata dal dottor Clemente, e invitata a recarsi in ospedale. Alicia esigerà di sapere da suo padre il nome dell’uomo d’affari che gli ha proposto di lavorare in delle terribili condizioni. In seguito Isabel sarà felice quando Jean Pierre progetterà il loro futuro a Parigi insieme ad Adolfo.

Onesimo vuole sposare Antonita, Don Filiberto accusato

Antonita, dopo aver smesso di partecipare ad un team cinematografico, si scambierà un bacio appassionato con Onesimo. Intanto Rosa minaccerà Marta dicendole di non avvicinarsi più ad Adolfo, mentre Doña Begoña sarà sorpresa nel vedere la governante Manuela diversa. In realtà quest’ultima sarà determinata a proteggere i Solozabal.

In seguito Doña Begoña, quando Marta la metterà alle strette, non avrà altra scelta che confessarle che Ramon è morto per mano sua. Tomas oltre ad ammettere ad Alicia di essere stato lui a salvarle la vita, le dirà di essere un membro degli arcangeli e che non la tradirà. La Montenegro ordinerà a Don Filiberto di attaccare la fabbrica del Solozabal, con gli esplosivi necessari. Marta, ancora sotto shock per aver appreso che suo marito è stato ucciso da sua madre, verrà confortata da Carolina, che le dirà di aver bisogno di lei. Rosa rimarrà senza parole, quando sua madre le rivelerà di aver provato sollievo dopo aver messo fine all’esistenza del genero. Proprio quando Pablo lascerà l’ufficio di Don Ignacio esploderà una bomba.

Marta e Adolfo si pentiranno per non essere in grado di nascondere i loro sentimenti. Nel frattempo Tomas dopo aver fatto sapere a Mauricio e al capitano di essersi trasferito in modo temporaneo, tornerà a chiedersi dove sia finito Maqueda. Nonostante dagli indizi, sembrerà che il caposquadra sia partito di sua volontà, il fratello di Adolfo non si dimenticherà del pestaggio che l’uomo ha ricevuto da coloro che volevano acquistare la miniera. Onesimo proporrà ad Antonita di sposarsi con lui in segreto. Encarnacion non appena suo marito tornerà a casa in un pessimo stato, lo inviterà a lasciare il suo nuovo lavoro. Jean Pierre manipolerà Adolfo dicendogli di non fidarsi di Tomas. Pablo dopo essere stato trovato ferito da Ignacio, per fortuna sarà fuori pericolo di vita.

Successivamente Urrutia farà pace con il Solozabal, mentre Rosa chiamerà la polizia dopo aver nascosto nella giacca di suo marito l’ago che sua madre ha utilizzato per uccidere Ramon. Il capitano Huertas apparirà a La Casona e annuncerà la scomparsa del corpo del consorte di Marta. Purtroppo Ignacio verrà sottoposto ad un interrogatorio a causa di una denuncia anonima. Doña Begoña dopo aver compreso che è stata Rosa ad avvisare le autorità, dirà al marito di essere convinta che loro figlia abbia ereditato la sua patologia mentale. Intanto Matias crederà che ci sia lo zampino degli arcangeli con ciò che è successo nella fabbrica del Solozabal, invece Don Filiberto si dispererà quando i vicini lo riterranno il colpevole dell’attentato.

In seguito Doña Begoña quando avrà la certezza che Rosa ha finto di essere in dolce attesa, convincerà Ignacio a farla internare nella stessa struttura in cui è stata curata lei.

Marcela e Matias apprendono della malattia di Emilia, Isabel chiede scusa ad Ignacio

Francisca si rifiuterà di aiutare Don Filiberto, invece Isabel negherà a Tomas di essere coinvolta con la recente esplosione. Quest’ultimo dopo aver scoperto che colei che comanda gli arcangeli è la Montenegro, farà sapere a Jean Pierre che Maqueda potrebbe essere morto. Il francese non appena si renderà conto che il de Los Visos gli ha teso una trappola gli dirà che lo ucciderà come ha fatto con suo padre, senza sapere di essere ascoltato da Adolfo e da Isabel.

Il capitano Huertas deciderà di arrestare Jean Pierre, mentre Onesimo e Antonita dopo essere diventati marito e moglie decideranno di trascorrere la loro prima notte di nozze in un altro momento. Emilia quando Marcela la sorprenderà piangere, le rivelerà di essere gravemente malata. Nel frattempo all’ostello arriverà la coppia formata da Cristina Pedroche e Roberto Brasero. invece Emilia confesserà alla nuora di essersi allontanata da Alfonso e dagli altri familiari per non farli soffrire. Infine l’ex locandiera chiederà alla Del Molino di non far sapere nulla a Matias di ciò che le ha confidato. Quest'ultimo dopo aver chiesto delle spiegazioni alla moglie per averla vista tesa rimprovererà sua madre, per avergli nascosto la sua malattia.

Ignacio e la moglie comunicheranno a Carolina e Marta che Rosa verrà rinchiusa in un sanatorio austriaco. Nel frattempo Francisca ordinerà a Lázaro di bruciare la chiesa, e di approfittare della confusione per provocare la morte di Don Filiberto: quest’ultimo per fortuna si salverà grazie all’intervento di Ignacio. Successivamente Doña Begoña impedirà a Rosa di uccidere Marta, mentre il Solozabal farà sapere alla moglie di voler essere curato. Antonita riuscirà a convincere Isabel a far lavorare Onesimo nella miniera come contabile. Per terminare la marchesa convocherà Ignacio, per fargli sapere di aver smascherato Jean Pierre. Il Solozabal accetterà le scuse della de Los Visos, ma le dirà di aver bisogno di tempo prima di poter avere un approccio intimo con lei.