Presto i telespettatori italiani della soap opera Una vita assisteranno all'uscita di scena di uno storico personaggio. Le anticipazioni spagnole raccontano che a fare una tragica fine nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset nel periodo estivo sarà Samuel Alday (Juan Gareda). Il figliastro di Ursula Dicenta perderà la vita per mettere in salvo la moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Quest’ultima non riuscendo proprio a sopportare il fatto di non avere più al proprio fianco la sua dolce metà, dopo aver sfogato la sua ira contro tutti i residenti di Acacias 38 farà un gesto inaspettato.

La vedova del defunto gioielliere farà perdere le sue tracce, precisamente dopo aver contattato un certo Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Una Vita spoiler: Samuel ferito da Cristobal al posto di Genoveva

Negli episodi andati in onda in Spagna lo scorso anno e che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Samuel e Genoveva riceveranno una bruttissima notizia. I coniugi Alday grazie al commissario Mendez apprenderanno del decesso di Ariza, lo scagnozzo di Cristobal Carbera. La Salmeron si renderà conto che il suo ex amante a breve le darà fastidio, non appena la sua amica Marlen la metterà in guardia dicendole che il pericoloso uomo si è messo alla sua ricerca. A questo punto l’Alday disposto a tutto per proteggere la sua dolce metà, comincerà a chiedere del denaro agli abitanti di Acacias 38 ricevendo un netto rifiuto da chiunque.

Il gioielliere non avrà quindi altra scelta che impossessarsi dei soldi raccolti da Susana e Rosina destinati alla costruzione della chiesa del paese. Il figliastro di Ursula, purtroppo verrà smascherato dalla Seler che con la complicità degli altri cittadini riuscirà ad impedire al criminale di fuggire.

Proprio quando Samuel e Genoveva saranno in procinto di lasciare Acacias 38 faranno i conti con il malvagio Cristobal. Quest’ultimo sparerà un colpo nella direzione della Salmeron, e ad avere la peggio sarà l’Alday per aver fatto da scudo con il proprio corpo alla sua amata.

Il decesso dell’Alday, la Salmeron lascia Acacias 38

Dopo aver ricevuto una pallottola in pieno petto al posto della moglie, il fratello di Diego esalerà l’ultimo respiro in ospedale. La Salmeron disperata per aver perso il marito si scaglierà contro tutti i paesani, ritenendoli i responsabili della tragedia che ha colpito la sua famiglia. La borghese sarà quindi convinta che Samuel non avrebbe avuto un triste epilogo, se i vicini non si sarebbero tirati indietro nel momento opportuno. Genoveva abbastanza furiosa assumerà un atteggiamento piuttosto rigido, dato che non consentirà a nessuno di prendere parte al funerale del suo compianto marito. Dopo aver dato l’ultimo saluto al proprio amato, la Salmeron rimarrà chiusa in casa per diversi giorni e si dirà disposta a vendicarsi.

La vedova di Samuel si rifiuterà di parlare anche con la sua domestica Carmen, quando le comunicherà di aver deciso di non essere più al suo servizio. Successivamente Genoveva dopo aver scritto una lettera di aiuto al misterioso Alfredo Bryce se ne andrà via da Acacias 38, senza svelare a nessuno la ragione della sua partenza. L’improvvisa fuga della Salmeron ovviamente non passerà di certo inosservata agli abitanti, soprattutto quando scopriranno che nemmeno il portinaio era a conoscenza del trasferimento della donna.