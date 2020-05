Nuovi intrighi nelle puntate di 'Una vita': le anticipazioni rivelano che Telmo propone a Lucia di lasciare il quartierino per sempre, in cerca della felicità tanto agognata. Eduardo è pericoloso e non è sicuro restare al suo fianco. La Alvarado, però, mostra una certa preoccupazione, sicura che il marito non resterà con le mani in mano.

Intanto, continuano le incomprensioni tra Bellita e sua figlia, alla quale viene impedito di andare in Argentina per il tour. Ursula, invece, con le sue pressioni psicologiche, fa in modo che la povera Augustina arrivi a decidere di togliersi la vita, stanca di un'esistenza penosa e inutile.

In tutto ciò ci sarà anche lo zampino di Genoveva, alle prese con un nuovo macabro piano per distruggere i vicini.

Una Vita, anticipazioni: Telmo indaga sul matrimonio di Lucia ed Eduardo

Nelle prossime puntate della soap opera, il Martinez inizia a sospettare che la Alvarado abbia accettato di sposare Eduardo dietro ricatto. Preoccupato per la sua incolumità, Telmo propone a Lucia di lasciare il consorte e di fuggire con lui lontano da Acacias, insieme al piccolo Mateo. Purtroppo, Eduardo è dietro la colonna e spia l'intera conversazione.

Le anticipazioni di Una Vita svelano, inoltre, che Antonito si sente in colpa per non poter dire ai vicini che suo padre Ramon non ha ucciso Celia. Felipe non si lascia convincere a dare un freno alle sue intemperanze, continuando a condurre un'esistenza dissoluta tra alcol e donne.

Il male di vivere di Augustina

Bellita è furiosa con la figlia, intenzionata a proseguire con la carriera di cantante. Per fare un dispetto all'intera famiglia, decide di annullare il viaggio programmato per l'Argentina. Alfredo e Genoveva proseguono con il piano ai danni dei vicini, facendoli investire in fondi perduti.

Stando alle nuove anticipazioni di Una Vita riferite alle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Ursula continua a tormentare la povera Augustina, convincendola di quanto sia inutile vivere in quelle precarie condizioni di salute. La domestica, già affranta di suo, manifesta la chiara intenzione di porre fine alla sua vita, confidandosi con Fabiana.

Genoveva e Ursula alleate nelle prossime puntate di 'Una Vita'

Nel frattempo, Ramon chiede a Carmen il permesso di corteggiarla ufficialmente, assicurandole di aver dimenticato Trini e di essere pronto a voltare per sempre pagina. Fabiana invece si scontra con Ursula, che le ha nascosto la patologia di Augustina.

Infine, nelle prossime puntate di Una Vita, Ursula e Genoveva continuano con la loro assurda alleanza per vendicarsi dei vicini. La Salmeron darà alla preziosa alleata nuove istruzioni per procedere con il loro piano.