Il cast delle Serie TV Che Dio ci aiuti 6 è in attesa di riprendere le riprese, fermate a causa dell'emergenza sanitaria. A breve dunque, gli attori della fiction di successo, che vede tra i protagonisti Elena Sofia Ricci, tornerà al lavoro. Nel frattempo, l'interprete di Nico Santopaolo, l'attore Gianmarco Saurino, ha voluto svelare qualche anticipazione sul suo personaggio attraverso un'intervista rilasciata a Tele Sette. Secondo le sue parole, Nico non condurrà più la vita di sempre e questa nuova stagione sarà per lui quella della maturità.

Anticipazioni Che Dio Ci aiuti 6, Saurino svela: 'Nico non sarà quello di sempre'

In attesa di riprendere a girare le scene di Che Dio ci aiuti 6, Gianmarco Saurino, l'attore che presta il volto all'amatissimo Nicodemo Santopaolo, meglio conosciuto come Nico, ha rilasciato un'intervista al settimanale Tele Sette nella quale racconta qualche retroscena riguardante il suo personaggio. Da quanto si apprende, in questa nuova stagione, i telespettatori vedranno un Nico cambiato. Secondo le parole dell'attore infatti, mentre nelle precedenti stagioni il suo personaggio era poco incline a volersi impegnare sentimentalmente, pare che ora, per lui, le cose cambieranno.

Gianmarco Saurino su Nico: 'Sarà la stagione della maturità'

'Sarà la stagione della maturità' ha raccontato Saurino al settimanale, svelando che il suo personaggio si ritroverà a dover rispondere a domande che in passato non si era mai posto. Un'evoluzione iniziata grazie al fatto di essere diventato padre e che lo avrà portato a cambiare totalmente la sua vita, superando anche un trauma legato alla sua infanzia.

Dalle dichiarazioni dell'attore dunque, i fan della serie Che Dio ci aiuti, non vedranno più il Nico che si divertiva sempre anche con le donne, ma un uomo cambiato.

Che Dio ci aiuti 6, le riprese dovrebbero ricominciare a breve

Al momento non è ancora dato sapere quando ricominceranno le riprese della sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Dalle ultime indiscrezioni, queste dovrebbero iniziare a breve, così come dichiarato anche dalla protagonista Elena Sofia Ricci. Non vi è ancora una data precisa, ma certo è che la sesta stagione della serie tv con protagonista suor Angela non andrà in onda nel corso del 2020. Al momento, su Rai 1, vengono trasmesse le repliche della quinta stagione, mentre per i nuovi episodi è presumibile che i fan dovranno aspettare sino all'inverno del prossimo anno. Dalle anticipazioni sulla sesta stagione si viene a sapere che farà il suo ritorno nella serie tv il personaggio di Monica, la stravagante nipote acquisita di suor Angela e con cui Nico potrebbe riallacciare una relazione.