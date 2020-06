Nicola Vivarelli è da qualche settimana al centro del Gossip per via della sua frequentazione con Gemma Galgani. Il giovane marinaio toscano, nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, con cui ha fatto nutrire alcuni sospetti ai suoi follower in merito a una possibile partecipazione a Temptation Island.

Nicola Vivarelli e la didascalia 'see u soon', i fan sognano lui e Gemma a Temptation Island

Nicola Vivarelli ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram, ormai seguito da oltre 90.000 follower, corredando lo scatto con una didascalia: ''See u soon" (in italiano "ci vediamo presto").

La frase postata, senza l'aggiunta di ulteriori dettagli, ha fatto sognare i fan, i quali immaginano di poter rivedere il giovane marinaio in televisione. I seguaci del modello toscano hanno subito pensato a una sua eventuale partecipazione a Temptation Island, programma che partirà dal 7 luglio su Canale 5. L'account "uominiedonne.tv" ha proprio commentato: "Temptation?". Già da qualche giorno diversi rumor annunciano la possibile presenza nel docu-reality di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ovviamente nulla è stato ancora ufficializzato.

La conoscenza fra Gemma e Nicola continua anche lontano dalle telecamere

L'unica cosa certa, al momento, è che la frequentazione fra la dama torinese e il modello ventiseienne sta proseguendo anche lontano dalle telecamere.

La coppia recentemente è stata vista a passeggio, e molto complice, per le vie di Roma. Qualche giorno fa Nicola si è localizzato in una storia Instagram a Torino, la città di Gemma Galgani, inserendo nel post l'emoticon con gli occhi a cuoricino. In una recente intervista, rilasciata per Uomini e donne Magazine, anche la dama torinese ha raccontato che la frequentazione con il giovane marinaio sta procedendo alla grande.

Gemma e Nicola si sono baciati: il loro futuro dopo Uomini e donne

Come raccontato da Gemma durante l'intervista, lei e Nicola si sono baciati dopo una corsa in taxi in cui si sono tenuti la mano per tutto il tempo. Il bacio è stato molto emozionante per la dama del parterre di Uomini e donne, nonostante sia stato a stampo e con la mascherina.

La coppia tornerà in tv? Al momento resta soltanto il messaggio sibillino postato da Nicola su Instagram, che può rendere ancora possibile l'eventualità che lui e Gemma possano prendere parte come coppia a Temptation Island. Non resta che attendere l'inizio del reality per vedere se la coppia sarà presente nel cast. Oltre a Temptation Island si è anche parlato di una possibile partecipazione di Gemma al prossimo Grande Fratello Vip.