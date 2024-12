Tarik lascerà Yesim dopo aver scoperto le sue menzogne nelle prossime puntate di Tradimento: "Hai rovinato tutto, è finita". Le anticipazioni del 29 dicembre rivelano che l'avvocato vedrà il video in cui Yesim aggredisce Guzide e ne resterà profondamente deluso. Tarik rimprovererà duramente Yesim per averlo messo in imbarazzo e porrà fine a ogni tipo di rapporto con lei.

La dura discussione di Yesim e Guzide in Tradimento

La vita sentimentale di Tarik si complicherà ulteriormente nelle prossime puntate di Tradimento e la confusione prenderà il sopravvento.

Inizierà una convivenza con Yesim, che lo perdonerà per non averle detto che era già sposato. Tuttavia, le cose non andranno come si aspettavano. Tarik si sentirà diviso tra i doveri verso Oylum e Ozan e la sua compagna Yesim. Quest'ultima non sarà felice di condividere il suo compagno con l'altra famiglia e giocherà d’astuzia per allontanarlo definitivamente da Guzide. Andrà a trovare la sua rivale al lavoro e, dopo averla provocata e insultata, arriverà a metterle le mani addosso, intimandole di lasciare in pace Tarik. Yesim racconterà al suo compagno l'esatto contrario: mentendo, dirà che Guzide l'ha aggredita e scoppierà a piangere per la situazione. Impietosito dalle lacrime di Yesim, Tarik crederà ciecamente a lei e andrà da Guzide a farle una brutta scenata davanti ai figli.

Yesim crederà di aver raggiunto il suo scopo, anche perché Tarik la porterà a cena e deciderà di trasferirsi da lei, ignorando le possibili conseguenze legali.

L'inganno di Yesim e la rabbia di Tarik

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Yesim le cose si metteranno male quando verrà pubblicato il video dell'aggressione.

Le immagini parleranno chiaro: è stata lei ad aggredire Guzide e a insultarla. La giudice resterà impassibile e rifiuterà di agire legalmente contro Yesim, anche se la sua famiglia la incoraggerà a farsi valere. Inoltre, Guzide deciderà anche di far cancellare il video e non dire nulla a Tarik per non abbassarsi al livello di Yesim.

Tuttavia, la verità emergerà ugualmente, perché il video diventerà virale e arriverà anche a Tarik, che sarà furioso con Yesim. L'avvocato correrà ad affrontare la sua compagna, che, in un primo momento, negherà di aver mentito, ma quando saprà del video non potrà fare altro che ammettere il suo errore. "Hai rovinato tutto", dirà Tarik, "Mi hai messo in imbarazzo, è finita". Yesim sarà disperata e lo implorerà di restare, ma il suo compagno le volterà le spalle e andrà via. Tarik andrà in ufficio e troverà un'altra pessima sorpresa: sua figlia Oylum lo ha rifiutato come avvocato difensore. Per Tarik sarà l'ennesima sconfitta e il rancore di sua figlia quando andrà ad affrontarlo lo ferirà profondamente.

Tarik ha confidato a Oltan che vorrebbe tornare indietro

Nelle puntate precedenti, Tarik ha iniziato ad avvertire il peso delle sue scelte e si è confidato con Oltan. Al suo amico ha confessato che, quando ha conosciuto Yesim, si è innamorato perdutamente di lei, ma se potesse tornare indietro non tradirebbe più sua moglie. Tarik ha detto per la prima volta a Oltan che cinque anni prima stava per lasciare Yesim, ma quando ha saputo che era incinta ha cambiato idea. Tornato a casa, Tarik è crollato ripensando a Guzide e ai bei momenti vissuti con lei e con la loro famiglia.