Oggi pomeriggio è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui si è parlato anche di Alessandro Graziani. Quest'ultimo è stato intervistato in studio da Parpiglia ed ha risposto ad alcune domande in merito alla sua conoscenza con Serena. Il protagonista è stato molto diplomatico e schivo, contrariamente alla Enardu che, invece, sui social si è scagliata contro il giornalista. Pago, allora, ha replicato alle dichiarazioni emerse, attraverso una Instagram Stories, ancora presente sul suo profilo, in cui ha affermato che presto sarà lui a parlare. Dopo quanto rivelato al settimanale Chi, Pacifico ha deciso di dare luogo ad una nuova confessione.

Alessandro Graziani risponde alle domande di Parpiglia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Alessandro Graziani ha risposto alle domande di Parpiglia in merito al rapporto con Serena. Il ragazzo ha detto di non aver avuto nessuna relazione seria con la donna e di averla vista solo due volte. Gabriele, però, lo ha smentito dicendo che Pago avrebbe scoperto delle conversazioni intercorse tra i due un po' compromettenti. Alessandro ha provato a smentire, ma poi ha aggiunto che non può rivelare in televisione delle cose così private su di una donna che, tra l'altro, ha un figlio da casa che potrebbe guardare il programma. Queste sue parole, dunque, sembrerebbero confermare le dichiarazioni di Parpiglia.

L'intervento di Pago dopo Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo queste affermazioni e dopo la sfuriata di Serena su Instagram, anche Pago è intervenuto. Il cantante ha pubblicato una IG Stories in cui è presente una scritta bianca su sfondo nero. La frase esatta è la seguente: "Presto parlerò io. Fidatevi di me.

Pacifico, sempre. Quasi sempre". Dalle sue parole, dunque, è trapelato un po' di dissenso e risentimento. L'artista ha quindi annunciato che presto aggiungerà nuovi dettagli all'intricata vicenda che riguarda la sua ex fidanzata. Nello specifico, il protagonista, durante un'intervista su Chi, ha dichiarato di aver scoperto che la frequentazione tra la Enardu e Graziani sia andata avanti molto per le lunghe.

Le accuse di Pago contro Serena su Chi

Serena, invece, gli aveva sempre fatto credere di non aver mai avuto molti contatti con l'ex tentatore di Temptation Island. Dall'intervista in questione, però, Pacifico ha dichiarato di aver preso il cellulare della sua donna, mentre era nel bagno, e di aver scrutato nella cronologia dei suoi messaggi. Si tratta di un gesto che lui non è solito fare, ma stavolta ha detto di essersi trovato alle strette. Una volta emersa la verità, dunque, Pago avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alla sua relazione con la sarda.