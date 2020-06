Silvia Provvedi a quattro giorni dalla nascita della piccola Nicole ha raccontato su Instagram alcuni dettagli del parto. La cantante modenese ha affermato di essere al settimo cielo, ma purtroppo il parto non è andato come avrebbe voluto. La ragazza suo malgrado ha dovuto subire un taglio cesareo.

La gioia di Silvia Provvedi

Nelle stories pubblicate su Instagram, Silvia Provvedi ha dichiarato che per dare alla luce la sua bambina è stato necessario un intervento. La cantante voleva effettuare un parto naturale, ma a causa di una serie di complicanze non è stato possibile.

Ai suoi fan, la sorella gemella di Giulia Provvedi ha fornito dei dettagli sul parto: "Malgrado non fosse programmato si è dovuti intervenire con un cesareo".

Tuttavia Silvia adesso sta bene e ha fatto sapere ai suoi estimatori di essere in ottima forma: "La ferita sta guarendo". Inoltre, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha spiegato che ha subito un'operazione ma adesso tutto procede per il meglio. Il taglio cesareo non ha avuto nessun effetto negativo sulla salute della piccola o della mamma. In un'altra storia, Silvia Provvedi ha voluto omaggiare lo staff medico. La neomamma ha ammesso di essersi sentita a suo agio ed ha rivolto un grazie particolarmente sentito al suo ginecologo. Tra i ringraziamenti di Silvia Provvedi un pensiero è stato rivolto anche alla sua famiglia.

Infine la cantante modenese ha parlato della piccola Nicole: "La bimba è un angioletto, ho il cuore pieno di gioia".

Silvia Provvedi, una volta assaporato l'amore materno, ha confidato ai fan: "Sono in un limbo bellissimo, ti senti invincibile. Mi godo questi attimi pazzeschi".

Silvia e Giorgio pronti a convolare a nozze

Con l'arrivo della piccola Nicole, Silvia Provvedi e Giorgio hanno iniziato a pensare alle nozze.

La coppia si è conosciuta a Ibiza, dove abita il fratello de Le Donatella. Dopo aver incontrato l'imprenditore, la modenese era entrata nella casa del Grande Fratello con la sorella gemella Giulia.

Sulla vita privata di Giorgio non si sa molto, se non che ha 39 anni mentre Silvia ha 27 anni. L'imprenditore non è altro che il famoso Malefix che inviava dei messaggi d'amore alla sorella gemella di Giulia quando si trovava al reality-show.

La stessa Silvia aveva ammesso di essere impegnata, ma non si era mai sbilanciata sull'identità del suo uomo.

La coppia fin da subito ha instaurato un legame solido tanto che l'idea del matrimonio è condivisa sia dall'imprenditore che dalla cantante. A quanto pare i neo genitori della piccola Nicole, non appena terminata l'emergenza coronavirus, inizieranno a fare progetti per i fiori d'arancio. Per Silvia Provvedi e Giorgio il matrimonio non sarà altro che un modo per suggellare la loro storia d'amore.