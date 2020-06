Le vicende di Gossip legate a Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a tenere banco. Nelle scorse ore, il conduttore campano è tornato a mettere dei like alle foto della moglie su Instagram. I fan più attenti però hanno notato che Stefano ha apprezzato solamente gli scatti in cui la modella argentina è in compagnia di suo figlio Santiago.

L'ennesima crisi coniugale tra Stefano e Belen non è più un segreto. La più grande di casa Rodriguez le scorse settimane, attraverso un breve video pubblicato sui social ha ammesso il momento no con il marito. Al contrario De Martino ha sempre preferito non dare in pasto ai giornali la sua vita privata.

Stefano torna presente sul profilo social della moglie

In seguito all'ufficializzazione della crisi coniugale, Stefano De Martino era sparito dal profilo social della moglie Belen. Il conduttore di Made in Sud non aveva più messo dei like alle foto della sudamericana.

Nelle scorse ore però, il 30enne è tornato farsi vivo. Stefano ha lasciato numerosi 'mi piace' sul profilo Instagram di Belen. I fan più attenti però, hanno notato che il giovane ha inserito dei like solamente alle foto in cui la più grande di casa Rodriguez compare insieme al figlio Santiago.

Dunque, il segno di disgelo tra i due coniugi potrebbe essere arrivato ma solamente in qualità di genitori. Al momento non è chiaro Belen e Stefano cosa vogliano fare del loro rapporto.

Sebbene sia ufficiale l'allontanamento, i genitori di Santiago non hanno ancora annunciato la rottura definitiva.

Ad oggi ancora non è chiaro cosa abbia portato la coppia ad allontanarsi nuovamente. Il portale Libero Quotidiano avrebbe azzardato che, De Martino non tolleri più l'eccessiva presenza della famiglia Rodriguez nella vita di coppia.

De Martino ha perso 10 chili

Domenica 14 giugno 2020 Stefano De Martino ha avuto un collegamento con Domenica In. Il danzatore e conduttore di Made in sud insieme a Fatima Trotta e Biagio Izzo ha parlato del ritorno del talk di Rai2. Stefano ha ammesso che l'intento del programma sarà regalare un paio d'ore di svago ai tanti italiani, che a causa della pandemia hanno sofferto e continuano a soffrire.

Al contempo stesso lo show non dimenticherà le vittime causate dal coronavirus.

Durante il collegamento con Mara Venier, il 30enne originario di Napoli è apparso in una forma strepitosa. Stefano nell'ultimo periodo ha perso ben dieci chili. A Domenica In, De Martino ha ironizzato: "È l'aria di Napoli. Arrivo qui con dei chili in meno, in moda da poter recuperare". L'ex ballerino di Amici ha parlato di prelibatezze culinarie, mentre alcuni telespettatori hanno ipotizzato che l'eccessivo dimagrimento sia arrivato a causa delle pene d'amore.