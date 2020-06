Mediaset, come accade ormai da diversi anni, avrà un palinsesto estivo all'insegna delle soap opera e ciò farà sicuramente piacere agli appassionati del genere. In particolare, ci sono ottime notizie per i fan di Una vita. La soap spagnola, infatti, avrà un giorno in più di programmazione visto che da sabato 20 giugno tornerà l'appuntamento serale su Rete 4 così come era già accaduto nella passata stagione.

Le anticipazioni di Una vita del 20 giugno raccontano che Samuel chiederà un prestito a Liberto e Felipe ricadrà nello sconforto per la morte della moglie.

Una vita: da sabato 20 giugno torna su Rete 4 con l'appuntamento serale

Una vita, la popolare soap opera spagnola, da sabato 20 giugno tornerà a tenere compagnia ai fedeli spettatori anche il sabato sera con una puntata dalla durata di due ore su Rete 4 come era già accaduto in passato. Da questo sabato 20 giugno, dunque, alle cinque puntate pomeridiane in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10, ci sarà la doppia puntata serale che prenderà il via alle 21.25 circa.

Una vita, trama puntata serale 20 giugno: Samuel chiede soldi in prestito a Liberto

La trama di Una vita inerente l'appuntamento serale di sabato 20 giugno, rivela che il senatore Ojeda Tapia comunicherà a Samuel che Ariza è andato via senza pagargli la somma promessa e che toccherà a lui saldare il debito.

L'Alday non avendo a disposizione il denaro necessario, si rivolgerà a Liberto per chiedergli un prestito, ma l'uomo dovrà necessariamente consultarsi con sua moglie Rosina prima di dargli una risposta. Più tardi, Felipe dopo aver dato la sensazione di essersi ripreso, ricadrà nello sconforto a causa della morte di Celia e non uscirà di casa.

Intanto Eduardo avrà il sospetto che Lucia stia organizzando la fuga con Telmo e si rivolgerà ad Ursula per chiederle aiuto mentre in soffitta procederanno le lezioni di tango con Servante e Rosina. Nel frattempo, alcuni partecipanti alle lezioni non potendone più di fingere che il tango non sia un ballo peccaminoso penseranno di abbandonare le lezioni.

A sorpresa, Susana deciderà di frequentare il corso di ballo in maniera assidua.

Una vita, serale 20 giugno: Ramon deciso a raccontare la verità su Celia a Felipe

Nell'episodio serale di Una vita in onda il 20 giugno, vedremo Liberto decidere di prestare 3000 pesetas a Samuel tenendo Rosina all'oscuro della sua decisione. Nel frattempo, José scoprirà tramite Servante che la Dama del Mistero ha avuto un grande successo e così proporrà a Bellita di andare a vedere un suo spettacolo. La donna, però, declinerà l'invito e Cinta potrà così tirare un sospiro di sollievo seppur consapevole che prima o poi i genitori potrebbero scoprirla. Poco dopo, Ursula sentirà Mateo dire a sua madre Lucia che ha raccontato ad Eduardo il loro piano di fuga con Telmo e si precipiterà dall'ex sacerdote per metterlo al corrente dell'accaduto.

Il Martinez approfitterà della situazione per chiederle se sia disposta ad aiutarli. Intanto Carmen suggerirà a don Ramon che il malessere di Felipe è dovuto al fatto che l'uomo ha idealizzato eccessivamente sua moglie mettendola su un piedistallo. In seguito allo scambio di opinioni con la domestica, il Palacios sembrerà finalmente deciso a raccontare la verità sulla follia di Celia e la sua morte all'avvocato con la speranza che ciò lo aiuti a riprendere in mano la sua vita e lasciarsi alle spalle il passato.