Che Dio ci aiuti 6 torna su Rai 1 in autunno. Francesca Chillemi ha di recente postato delle storie su Instagram nelle quali si è lasciata scappare qualche anticipazione. Nel cast della Serie TV ci saranno diverse new entry, tra le quali Isabella Mottinelli.

Nella giornata del 16 luglio si è tenuta la Conferenza stampa Rai, con relativa presentazione dei palinsesti e rilascio delle trame. Per quanto riguarda Che Dio ci aiuti, è stato confermato anche il ritorno di Diana del Bufalo, il volto dell'ex fidanzata di Nico che arriverà ad Assisi per sconvolgergli la vita. A farne le spese sarà Ginevra, già in ansia di suo per via della poca esperienza con Nico, con il quale è prossima alle nozze.

Attenzione anche a Suor Angela, che dovrà guardarsi dentro e fare pace con il suo passato.

Che Dio ci aiuti 6 in onda su Rai 1 in autunno

Sono riprese le registrazioni della serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e Francesca Chillemi in quelli della tormentata e buffa Azzurra. L'ex Miss Italia, attraverso alcune storie Instagram, ha rivelato che nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti ci sarà una new entry: ''Saluta perché non ti conoscono ancora, ma lei è Isabella Mottinelli'', ha scritto il volto di Azzurra nel suo post.

Ancora non si sa nulla sul ruolo che andrà a interpretare la giovane attrice. Nello scatto si intravede anche Simonetta Columbu che, in Che Dio ci aiuti, interpreta Ginevra.

Quella di Isabella Mottinelli non è l'unica novità del cast. Diana Del Bufalo torna a far parte della serie tv, mentre Erasmo Genzini e Pierpaolo Spollon saranno altre due nuove entrate.

Diana Del Bufalo torna nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti

La quinta stagione della serie tv con Elena Sofia Ricci si è conclusa con il bacio tra Nico e Ginevra che, fatta chiarezza sui suoi sentimenti, ha scelto l'amore.

Stando alle trame ufficiali rilasciate dall'Ufficio Stampa Rai, la giovane si troverà ad affrontare un periodo non semplice. Accanto a Nico, che di certo ha più esperienza di lei, si sentirà insicura e inadeguata.

A complicare le cose ci penserà l'ex fidanzata di Nico che, inaspettatamente, tornerà ad Assisi.

Secondo le nuove anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 inoltre, Suor Angela dovrà risolvere una volta per tutte il suo complicato rapporto con il padre, un uomo che l'ha fatta molto soffrire e che non vede da anni. Il fatto di essersi trasferita ad Assisi, la città in cui è sempre rimasto, sarà l'occasione giusta? Azzurra invece ritroverà la vocazione, ma si renderà protagonista di divertenti siparietti. Non resta che attendere la messa in onda della sesta stagione per scoprire che cosa accadrà nel turbolento Convento degli Angeli.