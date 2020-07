Nuovo appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la serie tv ambientata a Istanbul con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler delle puntate in onda molto presto su Canale 5, raccontano che Sanem Aydin prenderà una sofferta decisione. La figlia di Nihat deciderà di lasciare l'agenzia pubblicitaria dopo aver avuto un violento litigio con Can Divit alla sua festa di compleanno.

DayDreamer: Sanem salva l'agenzia di Can dalla rovina

Le anticipazioni di DayDreamer, in programma prossimamente su Canale 5, segnalano che Sanem trascorrerà una festa di compleanno funestata dagli imprevisti.

Tutto inizierà quando l'aspirante scrittrice chiederà a Fabbri di comprare il 20% della Fikri Harika per salvarla dalla rovina. A tal proposito, il direttore dell'agenzia di cosmesi chiederà in cambio la formula del suo profumo. Fortunatamente Enzo rispetterà il patto, sebbene poi informi Can dell'accordo fatto con Sanem appena effettuata la transazione. Una scoperta che manderà su tutte le furie il fotografo, tanto che avrà intenzione di ridurre in mille pezzi il contratto, in quanto non vorrà che Sanem ceda lo stesso profumo che aveva indossato la sera che l'aveva baciata al buio. Tuttavia Divit accetterà l'invito di recarsi a cena da Fabbri per celebrare la loro alleanza all'oscuro del piano organizzato da Aylin.

Guliz crede che Divit vuole fare pace con Sanem

Secondo gli spoiler delle nuove puntate di DayDreamer, Aylin capirà che Fabbri ha intenzione di mettere gli occhi addosso a Sanem, per questo otterrà da Fabbri il permesso di organizzare un party. Aylin, invece, telefonerà a Guliz per informarla che l'evento è stato organizzato solo da Can per festeggiare il compleanno di Sanem.

Per questo motivo la segretaria della Fikri Harika crederà che il fotografo voglia fare pace con l'aspirante scrittrice dopo le ultime incomprensioni. Proprio quest'ultima parteciperà alla festa indossando un vestito elegante che arriverà a casa da un ammiratore sconosciuto.

La figlia di Nihat lascia la Fikri Harika

Una volta arrivata nel locale, Sanem scoprirà che la festa di compleanno è stata organizzata da Enzo. Allo stesso tempo Divit traviserà tutta la faccenda, scontrandosi come una furia contro la figlia di Nihat. Al culmine della violenta discussione ribadirà che tra loro non ci potrà mai essere un futuro, aggiungendo di non averla licenziata solo per recuperare le 40.000 lire turche che Emre (Birand Tunca) le ha dato per coalizzarsi contro di lui. Alla fine Sanem deciderà di licenziarsi dalla Fikri Harika dopo aver trascorso un compleanno disastroso.