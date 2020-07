Continuano le vicende dei protagonisti della soap turca Daydreamer - Le ali del sogno. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 20 al 24 luglio rivelano che Sanem continuerà a mettersi nei guai a causa del suo bizzarro comportamento. La giovane infatti danneggerà la macchina fotografica di Can, e a quel punto tutti penseranno che possa essere licenziata da un momento all'altro dall'azienda dei fratelli Divit.

I genitori di Sanem, Nihat e Mevkibe, si renderanno conto che la figlia prova dei sentimenti per Can.

Osman comincia a posare come modello per l'azienda dei Divit

Osman comincerà il suo lavoro come modello per la campagna pubblicitaria di Orgatte e dimostrerà di essere impeccabile in questo ruolo.

Lo spot però dovrà essere nuovamente girato a causa di un guasto tecnico che renderà inutilizzabile il materiale acquisito fino a quel momento. Per questo motivo, tutti i componenti dell'azienda dovranno di nuovo mettere a punto il lavoro per far ripartire le riprese in tempi brevi. Di conseguenza, i membri della troupe decideranno di trascorrere la notte non lontano dal set così alle prime luci dell'alba del giorno seguente potranno rimettersi al lavoro.

I genitori di Sanem si accorgono dei suoi sentimenti per Can

Alle riprese dello spot pubblicitario saranno presenti anche Nihat e Mevkibe, i quali si renderanno conto che la figlia Sanem è innamorata persa di Can Divit. Questa scoperta comincerà a destare in loro un pizzico di preoccupazione perché avranno timore che la giovane stia provando dei sentimenti per un uomo non adatto a lei, e ciò potrebbe causarle delle sofferenze.

I genitori di Sanem, quindi, proveranno a escogitare un piano per tenere la figlia lontana da Divit.

La festa a casa di Can Divit

Sanem, insieme alla collega di lavoro Guliz, si recherà a casa di Can per partecipare alla festa organizzata dal loro capo. In questo frangente Guliz dirà ad Aydin che Divit ha deciso di andare a convivere con la fidanzata Polen e che la coppia ha intenzione di unirsi in matrimonio.

Osman accetterà di lavorare come modello per l'agenzia pubblicitaria, mentre Sanem si metterà nuovamente nei guai a causa della sua goffaggine. La giovane romperà la macchina fotografica di Can e la notizia si diffonderà presto in tutta l'azienda. A questo punto, tutti cominceranno a temere che, in seguito all'accaduto, Can possa licenziare Aydin.

Ricordiamo che Daydreamer - Le ali del sogno va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45.