Nella settimana che andrà dal 29 aprile al 3 maggio l'incontro tra Guido e Claudia accenderà la gelosia di Mariella. La forte sintonia tra Silvia e Michele spingerà Giancarlo a prendere una drastica decisione, Damiano invece nel corso delle sue indagini finirà in una trappola. Il primo maggio la consueta puntata della soap non andrà in onda ma verrà recuperata il giorno 3 maggio con un doppio episodio.

L'intuizione di Nunzio

Nunzio continuerà a vegliare su Diana e sulle sue fragili condizioni di salute. Mentre la vita della donna continuerà ad essere appesa ad un filo, Cammarota inizierà a stancarsi dell'inerzia del capo della polizia Schipa.

Il giovane si ritroverà molto spesso in disaccordo con lui e sul suo strano modo di condurre le indagini sul caso, tanto che il ragazzo si convincerà che in commissariato c'è una talpa. Damiano intanto, deciso ad indagare sul boss Torrente, finirà in trappola. Il poliziotto verrà accusato di colpe non sue e sarà estremamente complicato per lui dimostrare la sua innocenza. A preoccuparsi per la sua incolumità ci sarà da un lato Rosa che, nonostante le rassicurazioni di Giulia e pur di proteggere il padre di suo figlio, prenderà una inaspettata decisione e dall'altro Viola che si lascerà confortare dalle parole rassicuranti di Ornella.

In casa Ferri la tensione continuerà ad essere alle stelle.

Roberto e Ida continueranno a scontrarsi e a nulla serviranno i tentativi di Marina di placare la situazione. La donna sarà decisa a partire lo stesso per la vacanza di famiglia già programmata ma Roberto non sarà dello stesso parere, rischiando di compromettere il fragile equilibrio cui si basa il loro rapporto con Ida. Per questo motivo la Giordano chiederà aiuto a Raffaele per cercare di risolvere la difficile situazione.

Il piacevole incontro di Guido

Guido si imbatterà casualmente in una vecchia conoscenza assente dal palazzo da molti anni. Claudia Costa si riaffaccerà nella vita del vigile che ne resterà colpito. Il loro incontro non passerà di certo inosservato a Mariella che, presa dalla gelosia, finirà per fare una gran figuraccia. A nulla varranno i tentativi di Salvatore di esortare la donna a rimanere calma.

Niko invece, di ritorno dalla sua vacanza con Valeria, ritroverà suo figlio con Manuela intenta ad aiutarlo per un progetto scolastico. Il ragazzo si complimenterà con la Cirillo per il grande aiuto che gli sta dando con Jimmy e il loro clima confidenziale sarà l'occasione ideale per la donna per chiedergli un parere legale sul suo prezioso progetto del parco archeologico. La continua vicinanza tra Silvia e Michele metterà a disagio Giancarlo. La loro alchimia gli provocherà un certo fastidio che lo spingerà a prendere una difficile e inevitabile decisione.

Il ritorno di di Claudia Costa

Guido si renderà protagonista di un piacevole incontro. Il vigile incontrerà casualmente Claudia, una storica ex di Alberto.

Contrariamente a quanto ipotizzato sul ritorno dell'attrice, pare che per il momento non avrà nulla a che fare con Alberto. La trame che attualmente la vedrà coinvolta sarà molto più leggera. La donna infatti si inserirà tra le simpatiche beghe coniugali di Guido e Mariella. Non si esclude però che il suo ritorno possa riguardare in un futuro anche Alberto e Renato con cui in passato ha condiviso dei momenti importanti.