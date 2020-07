Non smette di stupire i fan la telenovela spagnola Una vita. Dopo l’uscita di scena di Maite e Camino, negli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020 ci sarà il ritorno di Santiago Becerra. Quest’ultimo rimetterà piede nel quartiere iberico dopo essere venuto a conoscenza che Marcia, la donna che amava profondamente è deceduta. L’obiettivo dell’uomo sarà quello di sequestrare e torturare Genoveva Salmeron e Felipe Alvarez Hermoso, per vendicare la morte della brasiliana.

Bellita e José invece riceveranno una bruttissima notizia dalla figlia Cinta: quest’ultima farà sapere ai propri genitori di non aver portato a termine la sua gravidanza.

Una vita, trame Spagna: Bellita vuole raggiungere la figlia Cinta

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli potranno seguire dal 13 al 17 luglio 2020, Bellita dopo aver appreso che sua figlia Cinta ha abortito vorrà raggiungerla. Nel contempo la moglie di José riceverà un invito reale. Intanto Casilda chiederà al commissario Mendez di continuare a fare delle indagini sulla morte di Marcia. Ramon invece dopo essersi accorto che Antonito si sta facendo intrattenere più del dovuto dai servitori, cercherà di fargli cambiare atteggiamento con la complicità di Lolita. Servante non reagirà affatto bene, quando verrà a sapere che Bellita non potrà cantare per il re.

Successivamente Genoveva cercherà di non rispondere alle domande dell’ispettore Mendez, relative al decesso di Velasco.

Inoltre la donna farà il possibile per impedire a Felipe di tornare a lavorare, con il timore che potrebbe ricordarsi qualcosa del suo passato in grado di comprometterla. A tal proposito Liberto, stanco di sopportare il fatto che l’avvocato non sappia tutta la verità su sua moglie, dirà a Ramon e Rosina di voler far aprire gli occhi al suo amico.

Diverse donne dopo essere arrivate nel quartiere si interesseranno ad Antonito, invece Alodia soffrirà quando penserà che José e Bellita si recheranno in Argentina senza di lei. Felipe si rifiuterà di ascoltare ciò che Liberto voleva dirgli, mentre Genoveva scoprirà della presenza dei ritagli di notizie sull’omicidio di Marcia.

Il ritorno di Santiago, Genoveva si accorge di essere spiata

Sabina dimostrerà ai cittadini di avere un grande coraggio quando, grazie al suo intervento, non sarà effettuata una rapina nella bottega di Lolita. Quest’ultima si riprenderà dopo essersi sentita male per diversi giorni, e Carmen sospetterà che sua nuora potrebbe essere in dolce attesa. Mentre Alodia deciderà di partire con i Dominguez pur avendo paura di andare in barca, ad Acacias 38 arriverà una coppia americana che non verrà vista di buon occhio da Roberto.

Genoveva dopo aver svelato a Felipe di essere la donna più felice di questo mondo, farà i conti con l’ennesima minaccia. In seguito Cesáreo dopo aver incontrato casualmente Santiago Becerra, gli chiederà di spiegargli il motivo del suo ritorno ed esigerà di sapere se è coinvolto con la scomparsa di Marcia.

Aurelio dopo aver appreso che Marcos è un suo vecchio conoscente, gli consegnerà una lettera di suo padre per ricevere una risposta immediata. Bacigalupe invece negherà di avere una relazione con Olmedo, non appena Miguel sorprenderà Anabel in compagnia di Natalia.

Salmeron pretenderà di sapere da Liberto per quale motivo ha cercato di far andare fuori di testa suo marito, che intanto vorrà recarsi dal medico per un esame. Con l’aiuto di Cesáreo, il perfido Santiago si intrufolerà a casa dei Domínguez proprio per spiare Genoveva. Nel contempo quest’ultima sarà sempre più convinta di essere pedinata da qualcuno.

Felicia inviterà tutti i cittadini a prendere parte al suo matrimonio, mentre Lolita scoprirà che i suoi svenimenti non sono legati ad una gravidanza.

Per finire Servante, cercherà di convincere Jacinto a rilanciare la sua carriera di cantante, facendogli vedere un poster colorato, invece Casilda chiederà a Felipe se si ricorda di Marcia.