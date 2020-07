Sul web non si parla d'altro che delle nuove frequentazioni di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo la fine del loro matrimonio. Se la showgirl è stata paparazzata mentre baciava Gianmaria Antinolfi, l'ex marito è stato sorpreso dai fotografi in barca con Mariana Rodriguez. L'ultimo fidanzato dell'ex gieffina, Simone Susinna, però pare abbia lanciato una frecciatina alla venezuelana attraverso una storia su Instagram che sta facendo il giro della rete.

Mariana Rodriguez in barca con Stefano De Martino

È Napoli la città scelta dagli ex Belen e Stefano De Martino per ricominciare. Se la showgirl è stata beccata dai fotografi mentre si scambiava effusioni con l'imprenditore Antinolfi, il presentatore di Made in Sud è stato pizzicato in compagnia di una bellissima influencer.

È Mariana Rodriguez la ragazza che i paparazzi hanno immortalato sulla barca del 31enne lo scorso weekend. Il numero di Chi che uscirà domani 8 luglio, inoltre, ha specificato che i due protagonisti di questo Gossip si conoscono da tempo, ma soltanto ultimamente avrebbero iniziato a frequentarsi alla luce del sole.

Pare sia stato l'ex ballerino a contattare la venezuelana sui social network dopo la fine del suo matrimonio e alcuni giorni fa hanno condiviso intere giornate al largo sullo yatch di proprietà di lui.

Le foto che sono state fatte alla presunta nuova coppia, però, non mostrano nulla di compromettente: fatta eccezione per la presenza dell'ex naufraga dell'Isola dei famosi sulla barca alla quale Stefano ha dato il nome del figlio Santiago, i paparazzi non hanno ripreso nessun bacio o gesto affettuoso tra i due.

Lo sfogo dell'ex di Mariana Rodriguez dopo le foto con Stefano De Martino

A poche ore dalla diffusione delle prime immagini in anteprima di Mariana e Stefano insieme a Napoli, l'ex fidanzato di lei, Simone Susinna, ha pubblicato una storia su Instagram che potrebbe essere interpretata come una frecciatina velenosa alla possibile nuova coppia.

"Dalle stelle alle stalle", si è limitato a scrivere sul suo profilo, proprio nel giorno in cui Marina Rodriguez è finita al centro del gossip per un presunto flirt in corso con l'ex marito di Belen.

La storia tra i due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi è iniziata proprio sulle spiagge dell'Honduras qualche anno fa ed è terminata a gennaio 2019 dopo vari tira e molla.

Oggi che la bella showgirl è considerata da tanti la nuova fiamma di uno dei personaggi più in vista del momento, il modello sembra aver voluto punzecchiarla a distanza paragonando sé stesso ("le stelle") all'uomo che lei starebbe frequentando da qualche settimana ("le stalle").

Belen dimentica Stefano De Martino con Gianmaria

Se tra Mariana Rodriguez e De Martino c'è davvero qualcosa, è presto per dirlo: soltanto pochi giorni fa, infatti, Stefano ha smentito tutti i gossip che circolano sul suo conto definendosi single, ma pronto a un nuovo eventuale rapporto d'amore.

L'ex moglie del napoletano, invece, ha decisamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio. I paparazzi di Chi hanno immortalato il primo bacio che Belen ha dato in pubblico a Gianmaria Antinolfi, un imprenditore che da qualche settimana sarebbe una presenza fissa nella vita dell'argentina.

La neo coppia è stata protagonista di un weekend tra Napoli e Capri, dove hanno partecipato a feste e gite in barca.

Il cuore della bella soubrette, dunque, è già tornato a battere per qualcuno a pochissimi mesi dalla separazione dal marito, avvenuta non si ancora bene per qualche motivo (si parla di tradimenti di parte di lui) nel corso della primavera appena conclusasi.