Gloria Radulescu è stata protagonista di un'intervista a cuore aperto per il settimanale Intimità. La Marta Guanieri de Il Paradiso delle Signore ha raccontato la sua storia d'amore con Daniele Di Benedetti. L'attrice ha confidato che grazie al 34enne sta riscoprendo una parte di se stessa che non pensava esistesse.

Daniele Di Benedetti è uno scrittore e imprenditore di marketing online. Il giovane ha 34 anni mentre Gloria Radulescu ha ne ha 28. Sebbene tra i due vi sia una piccola differenza d'età, è subito scoccata la scintilla.

Le dichiarazioni di Gloria

Intervistata dal settimanale Intimità la 28enne italo-rumena ha dedicato un lungo capitolo alla sua storia d'amore con Daniele Di Benedetti.

Gloria Radulescu ha affermato di avere conosciuto il 34enne in modo casuale: lei aveva visualizzato un video di Daniele su Instagram e le aveva messo un 'like'. Quel cuoricino d'apprezzamento non era passato inosservato agli occhi Di Benedetti tanto che aveva deciso di documentarsi sull'attrice.

Alla rivista di Gossip l'interprete di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha dichiarato che dopo una conoscenza virtuale di due mesi, sia lei che Daniele hanno deciso di prendere un caffè. In merito al primo incontro con Di Benedetti, Gloria ha affermato: "Un incontro strano, emozionante, potente". Dopo avere parlato per tre ore, Gloria e Daniele hanno deciso di proseguire la conoscenza: "Ora il caffè lo beviamo insieme tutte le mattine".

La 28enne e il 34enne infatti, hanno deciso subito di andare a convivere.

Il periodo di lockdown per l'attrice dell'amata soap di Rai 1 non è stato per nulla difficile. Al contrario la Radulescu ne ha approfittato per conoscere meglio il suo compagno: "Sono felice e serena. Merito di Daniele che mi sta arricchendo la vita con la sua profondità e i suoi valori".

Inoltre, la 28enne italo-rumena ha ammesso che grazie a Di Benedetti sta tirando fuori delle parti di se stessa che aveva sepolto da tempo.

Gloria e Daniele fuga romantica prima di tornare sul set

Come molte fiction televisive anche il cast de Il Paradiso delle Signore è tornato sul set. Gli attori dell'amata soap di Rai 1 saranno impegnati per tutta l'estate, in moda da girare gli episodi della quarta e della quinta stagione.

Gli autori de Il Paradiso delle Signore hanno deciso di portarsi avanti con il lavoro, in modo da non avere problemi se in autunno dovesse esserci una seconda ondata di casi di coronavirus.

Prima di tornare sul set e indossare i panni di Marta Guarnieri, Gloria Radulescu si è concessa una fuga d'amore romantica con il suo Daniele Di Benedetti in Puglia. In una recente intervista la 28enne non ha nascosto il desiderio di mettere su famiglia insieme al 34enne.