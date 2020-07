È una lite a distanza quella che stanno avendo due famose ex di un apprezzato tronista di U&D: Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini non se le stanno mandando a dire su Instagram per un motivo apparentemente futile. Le due influencer stanno battibeccando sul web a causa di un tatuaggio simile che hanno sul piede, un serpente che avvolge la caviglia.

L'attacco della Biasi all'ex corteggiatrice di U&D

Fanno lo stesso lavoro, ma sembra proprio che Eleonora Rocchini e Chiara Biasi non si stiano affatto simpatiche. Dopo essere state fidanzate con Oscar Branzani per periodi più o meno lunghi, oggi le due ragazze sono finite al centro del Gossip per un'inaspettata lite che hanno avuto sui social network.

La fashion blogger padovana, in particolare, ha scatenato la furiosa reazione della collega quando in una Instagram Stories ha preso in giro tutte quelle persone che ultimamente si stanno facendo un tatuaggio identico al suo.

C'è da precisare che il polemico post della Biasi è stato pubblicato poche ore dopo che l'ex corteggiatrice di U&D ha informato i suoi followers del nuovo tatto che si era appena fatto sulla caviglia.

"Ma vi stanno retribuendo almeno per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemi", ha scritto Chiara Biasi accanto a una foto del tatuaggio a suo dire originale.

Eleonora replica duramente a Chiara Biasi su Instagram

La replica velenosa della Rocchini alla frecciatina della Biasi non si è fatta attendere.

Poche ore fa, sempre nelle Instagram Stories della toscana è stato pubblicato il seguente messaggio indirizzato proprio a Chiara.

"Non tutti fanno le cose solo per essere pagati. C'è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45mila euro. La gente si alza perché deve lavorare per vivere e si tatua perché ne ha voglia non perché la pagano".

Eleonora in questo passaggio ha fatto riferimento ad un'uscita infelice che ebbe la collega nello scherzo che le hanno fatto quelli de Le iene qualche mese fa. Mentre provava a contestare una campagna pubblicitaria che era stata chiamata a fare a sua insaputa, la Biasi sbotto: "Io per 80mila euro nemmeno mi pettino o mi alzo dal letto".

Queste parole scatenarono una grande polemica dopo la messa in onda del programma, e la bella influencer fu costretta a spiegare il perché di quelle sue dichiarazioni palesemente infelici che erano state trasmesse in tv.

Eleonora rincara la dose contro la Biasi

Oggi la Rocchini ha deciso di punzecchiare la rivale tirando in ballo proprio quest'episodio increscioso che per giorni è stato sulla bocca di tutti.

Lo sfogo che Eleonora ha avuto su Instagram questo pomeriggio, si è concluso con un'altra stoccata velenosa a colei che per prima l'ha attaccata a distanza per un banale tatuaggio.

"Battuta di m... la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine così sono da 12enni", ha tuonato l'influencer sul suo profilo pubblicando di nuovo il video del serpente che si è tatuata sul piede pochi giorni fa.

Prima di concludere il suo polemico messaggio, l'ex corteggiatrice di U&D si è rivolta a chi la segue sui social network ed ha detto con ironia: "Parlatene un po', sennò poi viene dimenticata".

Per il momento Chiara non ha condiviso nessuna controreplica sul suo account IG, così come non è riscontrabile un commento di Oscar Branzani su questa lite a distanza tra due sue ex. Si ricorda che il napoletano è stato prima fidanzato con la Biasi per quattro anni (prima di partecipare a Uomini e Donne e diventare famoso), e poi nel dating-show Mediaset ha conosciuto la Rocchini e ha iniziato con lei una relazione durata circa tre anni e mezzo.