Il numero di U&D Magazine che è uscito oggi, venerdì 10 luglio, contiene l'intervista esclusiva a un ex fidanzato di Gemma Galgani che sta per compiere il passo più importante. Stiamo parlando di Rocco Fredella, che con la dama ha avuto un flirt circa un anno fa, ha fatto sapere che sta per sposare la compagna Doriana: la proposta di matrimonio è stata fatta nello stesso castello dove la torinese lo rifiutò dopo mesi di corteggiamento.

Un ex cavaliere di U&D va a nozze

Belle novità in vista per uno degli ex protagonisti di Uomini e donne. Rocco Fredella, che ha animato parecchie puntate del datingshow nell'autunno 2019 ha rilasciato un'intervista per annunciare che sta per sposarsi.

La storia d'amore con Doriana, iniziata poco tempo dopo la litigiosa rottura con Gemma davanti alle telecamere, va così bene che il cavaliere ha deciso di farle una proposta di matrimonio molto romantica in un posto che il pubblico di Canale 5 ricorderà certamente.

"Ho organizzato per lei un viaggio in moto on the road, durante il quale le ho chiesto di sposarmi e abbiamo anche firmato le promesse", ha raccontato l'ex di Gemma Galgani alla rivista di Gossip.

Il luogo che l'uomo ha scelto per ufficializzare il suo legame con la fidanzata (che non fa parte del mondo dello spettacolo), è il castello medievale di Alviano, quello dove Rocco portò la dama torinese per convincerla a dargli una chance.

"È stata una scelta ponderata", ha assicurato Fredella al settimanale ufficiale della trasmissione.

Il pensiero di Rocco su Gemma e Nicola di U&D

"Il due di picche che ho ricevuto in quel castello, non l'ho mai digerito. Impossibile che una donna dica no a un regalo così bello. La verità è che ho provato a regalare a Gemma la favola che voleva, ma io ero la persona sbagliata.

Per Dory sono quello giusto, come lei lo è per me", ha fatto sapere l'ex cavaliere di U&D al magazine.

Il giornalista che ha intervistato Rocco, non ha potuto non chiedergli di esprimere un parere sulla contestata frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, un ragazzo di appena 26 anni.

"Credo che i sentimenti che lei prova siano una conseguenza del fatto che si senta lusingata del corteggiamento di un giovane.

Lui, invece, ha un atteggiamento che invidio perché non si è mai fatto smuovere dai giudizi che ha ricevuto".

Fredella, dunque, va controcorrente e fa il tifo per questa nuova coppia nonostante la differenza d'età sia tanta: sono ben 44 anni a dividere la dama torinese e l'ufficiale di Marina che frequenta da qualche mese davanti e dietro le telecamere.

Nicola Vivarelli conferma: 'La storia con Gemma procede anche dopo U&D'

Sempre sul numero di U&D Magazine che è uscito in queste ore, sono riportate le dichiarazioni di Nicola Vivarelli sulle tante voci che sono circolate ultimamente su lui e Gemma.

A chi ha ipotizzato che Gemma Galgani stesse iniziando ad avere i primi dubbi sulla conoscenza con il 26enne, quest'ultimo ha fatto sapere: "La nostra storia continua anche se ci vediamo poco per colpa della distanza".

Nicola, inoltre, ha fatto sapere che al momento è rimandato il viaggio a Santorini che avrebbe voluto fare con la dama del Trono Over.

Insomma, la contestata conoscenza tra i due protagonisti dell'ultima parte di stagione del dating show, va avanti nonostante le critiche: anche la 70enne ha confermato alla rivista di gossip che con Nicola va tutto bene e che spera di poterlo vedere ancora prima che l'estate finisca.

"Le vacanze sono lunghe, vi terrò aggiornati", ha assicurato la donna che pare non veda il suo giovane corteggiatore da quando il lavoro impedisce, soprattutto a lui di lasciare Forte dei Marmi.