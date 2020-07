Ida Platano ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne Magazine in cui ha parlato della fine della storia con Riccardo Guarnieri. Era da tempo che il web aveva immaginato che i due non stessero più insieme e adesso è arrivata la conferma ufficiale.

La dama ha raccontato di aver provato in tutti i modi a portare avanti la relazione, ma non è riuscita nel suo intento visto che il cavaliere non le ha dato le conferme di cui aveva bisogno. Pertanto, dopo aver trascorso insieme il periodo del lockdown, i due si sono separati.

I motivi della rottura tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Nel corso dell'intervista con Uomini e Donne Magazine, Ida Platano ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a chiudere definitivamente con Riccardo Guarnieri.

La dama ha confessato di aver trascorso in completa serenità il periodo di lockdown in compagnia del suo uomo. Poco per volta, però, la situazione ha cominciato a diventare pesante: "Sono iniziati a tornare i problemi, le discussioni di un tempo" ha spiegato Ida. A suo avviso, Riccardo non è in grado di darle le sicurezze di cui ha bisogno. Nel corso dello sfogo ha anche aggiunto: "Nei mesi in cui ho convissuto con Riccardo, ho scoperto cose di lui che non sapevo".

Il cavaliere lascia la casa della sua donna per tornare nella sua città

Ida Platano, però, ha aggiunto che anche lui ha scoperto lati del carattere della donna di cui non era a conoscenza e che, probabilmente, non gradisce troppo.

Così, dopo aver trascorso diverso tempo insieme, Riccardo è tornato a casa sua e i due si sono separati. Lui avrebbe voluto che Ida lo fermasse e gli chiedesse di rimanere, ma lei non se l'è sentita. In un secondo momento, la dama ha chiesto al suo ex partner di incontrarsi nuovamente per avere un secondo confronto, ma lui pare abbia rifiutato l'invito in quanto non disposto a discuterne di nuovo.

Le considerazioni della dama di Uomini e Donne

Ida ha svelato che ha avuto la sensazione che Riccardo non fosse mai felice. Secondo il suo punto di vista è una di quelle persone che non si accontenta mai di nulla. Con queste parole, però, la protagonista non ha voluto sminuire la figura del suo ex compagno, tuttavia, ci ha tenuto a ribadire che probabilmente parlano due lingue completamente differenti.

L'esponente del parterre femminile di Uomini e Donne ha detto di non essere più disposta a mettere da parte la sua felicità per qualcun altro. In cuor suo sente il bisogno di essere felice con una persona che sia in grado di darle tutto ciò di cui ha bisogno. In questo momento, Guarnieri non sembra essere la persona giusta per riuscire a soddisfare le sue aspettative.