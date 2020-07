Deianira Marzano è tornata a parlare del presunto addio tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. L’influencer campana sostiene di essere stata contattata da un ragazzo di Roma che avrebbe baciato l’ex tronista di Uomini e donne. Soltanto un mese fa Giovanna Abate aveva scelto Sammy Hassan. Una volta usciti dagli studi di Uomini e Donne della neo coppia si sono perse le tracce. A quanto pare i due ex protagonisti del dating show si sarebbero già lasciati.

Giovanna avrebbe baciato un ragazzo

Le strade di Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrano essersi divise definitivamente. Sebbene i due diretti interessati non abbiano ancora confermato la rottura, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di un ragazzo che sostiene di avere baciato l’ex tronista.

Nella serata di ieri attraverso una serie di stories pubblicate su Instagram, la blogger partenopea ha mostrato alcuni screenshot. Marzano ha affermato di essere stata contatta da una persona che segnalava un bacio tra Abate e un ragazzo di Roma. A tal proposito Deianira Marzano ha dichiarato: “Questo ragazzo mi ha confermato che il bacio c’è stato”. Il ragazzo in questione sostiene di avere accompagnato personalmente la 25enne a Roma dalla Toscana, per poi riaccompagnarla all’Argentario. Sulla scia della segnalazione ricevuta, l’influencer ha dedotto che Giovanna Abate non sia più fidanzata con Sammy.

Ma non è tutto, perché Deianira ha espresso anche un suo commento personale: “La scelta allora l’hanno fatta per gli altri”.

Secondo Marzano, Giovanna e Sammy non sarebbero più fidanzati. Infine, Deianira Marzano ha concluso: “Ci hanno solo marciato sopra”.

Alessandro Graziani: ‘Sarei curioso di sapere la verità’

Alessandro Graziani ha deciso di abbandonare Uomini e Donne poco prima della scelta di Giovanna Abate. In seguito ai numerosi pettegolezzi sul presunto addio tra la tronista e Sammy Hassan, l’ex corteggiatore non ha nascosto il desiderio di capire come siano andate realmente le cose.

Il pallavolista in un’intervista per il Magazine di Uomini e Donne ha affermato: “Ultimamente mi sono chiesto più volte come stia andando tra Giovanna e Sammy”. Il giovane poi ha aggiunto: “Sarei curioso di sapere la verità”.

Poco dopo la scelta della 25enne, Graziani ha confessato di avere silenziato le stories della Abate, per evitare di soffrire.

Una volta archiviata la delusione, Alessandro è tornato sui suoi passi. In questo momento così delicato per l’ex tronista, Alessandro Graziani non ha nascosto il desiderio di mandare un messaggio a Giovanna: “Vorrei sapere come sta e darle conforto”. Il pallavolista ha puntualizzato di essersi comportato alla stesso modo anche con Serena Enardu.