Stefano De Martino è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo: la separazione da Belen Rodriguez, le voci su presunte nuove fiamme e dei "like" su Instagram, fanno del napoletano il vip più discusso dell'estate. Smentita la relazione con la collega Alessia Marcuzzi, si dice che l'ex ballerino stia tornando ad apprezzare una donna alla quale in passato ha spezzato il cuore: tra il 30enne ed Emma Marrone, infatti, diventa sempre più assiduo lo scambio di "mi piace" sui social.

Emma torna ad apprezzare Stefano De Martino

È notizia di queste ultime settimane che Stefano De Martino e Belen Rodriugez non stanno più insieme: anche se non si conoscono ancora le vere cause di quest'ennesima separazione, è ufficiale che l'amore tra i genitori di Santiago sia finito.

La showgirl è stata paparazzata mentre si scambiava baci con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, mentre il suo ex marito ha smentito tutti i flirt che gli sono stati attribuiti da varie riviste di Gossip fino ad oggi.

Se per giorni si è parlato di una possibile frequentazione segreta tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi (con tanto di indizi che i curiosi hanno scovato sui social network, come un fiore identico apparso nelle foto di entrambi tra maggio e giugno), nelle ultime ore sta riprendendo quota un "evergreen". I fan più attenti, infatti, non hanno potuto non notare che tra il neo single Stefano ed una sua famosissima ex fidanzata sia in corso un costante scambio di "mi piace" su Instagram, soprattutto da parte di lei.

Cronistoria degli ultimi like della Marrone a Stefano De Martino

È il sito de Il Giornale a raccontare passo per passo gli ultimi "approcci" social tra Emma e Stefano. L'ultimo "mi piace" di De Martino alla ex su Instagram è ad una serie di foto fatte ai Musei Vaticani, quelli di lei sono ricominciati con frequenza dai primi di giugno.

Gli ultimi tre scatti o video che il napoletano ha pubblicato sul suo profilo, infatti, sono stati apprezzati dalla Marrone: un filmato di un panorama al mare, immagini del presentatore che da piccolo ballava su una sedia e foto per sponsorizzare un marchio d'abbigliamento. Insomma, alla "Brown" sembrano piacere tutte le cose che l'ex ballerino condivide sul suo account, anche se appartenenti a generi e a momenti diversi della giornata.

Un po' meno generoso, invece, è l'ex marito di Belen con la cantante: sono molti meno i "like" di Stefano ai post di Emma, probabilmente anche per evitare di alimentare ulteriori gossip che in questo periodo sono già abbastanza sul suo conto.

L'estate da 'rubacuori' di Stefano De Martino

Se ad alcuni fan bastano dei "mi piace" per tornare a sperare nel ritorno di fiamma tra Stefano De Martino ed Emma Marrone (che risulta ufficialmente single da tanti anni), per i giornalisti sono altre le ragazze che potrebbero far perdere la testa al bel napoletano. Dopo aver chiacchierato per giorni sulla presunta relazione clandestina tra il conduttore e Alessia Marcuzzi (che secondo Dagospia Belen avrebbe scoperto durante la quarantena), le riviste scandalistiche hanno spostato la loro attenzione su una showgirl che ha lo stesso cognome dell'argentina.

Si chiama Mariana Rodriguez l'ultima Vip che è stata paparazzata al fianco dell'ex ballerino da Chi: i due sono stati pizzicati dai fotografi in barca di notte, anche se in nessuno scatto di scorge un atteggiamento affettuoso. Insomma, l'estate è appena iniziata e Stefano sembra avere tutta l'intenzione di viverla da protagonista assoluto con le sue vicissitudini amorose che, dopo un anno di pausa accanto alla moglie, sono tornate sulla bocca di tutti.