Cristian Gallella e Tara Gabrieletto non sono più una coppia: è ufficialmente finita tra i due ex protagonisti di Uomini e donne, convolati a nozze nel 2016. La ragazza, inoltre, è stata paparazzata a cena nella sua Vicenza in compagnia di un uomo che potrebbe essere la sua nuova fiamma: Very inutil people, infatti, sostiene che i due fossero piuttosto imbarazzati, come se stessero vivendo uno dei loro primi appuntamenti.

Rumors sull'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Cristian l'aveva detto in una recente storia su Instagram che lui e Tara non stanno più insieme e quindi sono liberi di frequentare altre persone.

Oggi, infatti, è Gabrieletto a finire al centro del Gossip per un avvistamento piuttosto insolito.

Il blog Very inutil people ha riportato la segnalazione di una fan che ha incontro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne in un ristorante di Vicenza l'altra sera. Stando a quello che si legge in rete, l'influencer era in compagnia solo di un ragazzo che potrebbe essere il suo nuovo compagno.

Pare, infatti, che i due protagonisti dei video rubati, fossero in sintonia ma anche un po' in imbarazzo: chi li ha visti, infatti, ha ipotizzato che quello fosse uno dei loro primi appuntamenti romantici.

La bella Tara, dunque, potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto a un giovane che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Le dichiarazioni sul tronista di Uomini e Donne

Prima dell'avvistamento nella sua città in dolce compagnia, Tara era finita al centro del gossip per l'ennesima risposta piccata che aveva dato ai fan su Instagram.

Stanca di essere continuamente aggiornata sui contenuti social che l'ex marito Cristian pubblica da quando non stanno più insieme, Gabrieletto si è sfogata dicendo: "Non me ne frega nulla se ora è diventato più social e posta tanto.

Ognuno tragga le proprie conclusioni".

L'ex volto di Uomini e Donne, inoltre, ci ha tenuto a rassicurare i suoi follower su come sta a qualche tempo dalla separazione da Gallella.

"Sto bene e sono contenta. Mi ero un po' persa ma oggi ho ritrovato la Tara di sempre".

Queste parole, lette dopo aver visto le immagini dell'influencer vicina a un altro ragazzo, potrebbero assumere un significato più dolce e di apertura nei confronti di una vita sentimentale che ultimamente le ha regalato più dolori che gioie.

L'amore nato a Uomini e Donne e consolidato a Temptation Island

La storia d'amore ormai naufragata tra Cristian e Tara è iniziata negli studi di Uomini e Donne nel 2012: lui era tronista e lei lo ha corteggiato per parecchi mesi prima di essere scelta durante un ballo chiesto a sorpresa da Maria De Filippi.

La favola tra Gabrieletto e Gallella è stata raccontata anche in un altro programma di Canale 5: la prima edizione di Temptation Island che è andata in onda un bel po' di anni fa sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia.

Resta indimenticabile la corsa che il ragazzo ha fatto in spiaggia evitando le persone della sicurezza pur di dare un solo abbraccio alla fidanzata che era nel villaggio adiacente al suo.

Al termine del viaggio nei sentimenti, Cristian chiese alla compagna di sposarlo, ma le nozze non furono celebrate subito. La coppia affrontò una profonda crisi prima di fare il grande passo nel 2016 davanti a parenti, amici e le telecamere di Pomeriggio 5.

Oggi, dopo un lungo periodo d'assenza dai social, gli ex protagonisti di U&D hanno deciso di ufficializzare la loro separazione per ragioni che ancora non sono state rese note: in particolare, i due hanno precisato che non sveleranno mai i veri motivi che hanno causato la dolorosa rottura.