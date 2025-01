Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano guai in vista per la minore dei Puglisi. Nella puntata in onda venerdì 31 gennaio alle 16 su Rai 1, Agata vorrà andare a teatro con Roberto , ma Ciro non sarà d'accordo. La Venere si rifiuterà di essere trattenuta da suo padre, mentre Delia troverà una scusa per lasciare i due colleghi da soli. Ci sarà però un colpo di scena, poiché qualcuno li spierà e potrebbe mandare a monte la serata. Nel frattempo, Odile scoprirà che Giulia non vuole più occuparsi della linea economica della GMM.

Delia lascia Agata e Roberto da soli

Agata è innamorata di Roberto ormai da mesi, ignorando che il suo collega non sia interessato alle donne. Agata vorrà andare a teatro con Roberto , ma suo padre Ciro non sarà d'accordo e architetterà un piano per non farla uscire. Il signor Puglisi organizzerà quindi una cena a casa con Mimmo Burgio , ma sua figlia si rifiuterà di essere trattenuta. Nel frattempo, Delia Bianchetti troverà un escamotage per lasciare la giovane Puglisi da sola con Landi. Tuttavia, ci sarà un imprevisto che potrebbe compromettere i piani dei ragazzi: qualcuno, la cui identità non è stata ancora rivelata dalle anticipazioni, spierà Agata e Roberto.

Odile prova a convincere Giulia a occuparsi della linea economica

Nel frattempo, continueranno le vicende legate alla Galleria Milano Moda, dove Giulia sarà intenzionata a non occuparsi più della linea economica. Odile scoprirà le intenzioni della stilista e proverà a convincerla a riconsiderare la sua decisione. Clara Boscolo, intanto, si riconcilierà con Irene e deciderà di trasferirsi in Belgio con Alfredo.

Spazio anche alle vicende dei coniugi Amato, che riceveranno la visita di Luisa . La madre di Elvira rivelerà a sua figlia e a suo genero di aver litigato con suo marito.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Agata ha abbracciato Roberto

Nelle precedenti puntate della soap, Agata ha iniziato a occuparsi dei disegni per convincere le persone a fare il vaccino antipolio.

Ciro , nel frattempo, ha ricordato a sua figlia che per rassicurare i bambini che facevano il vaccino bastava dare loro un po' di zucchero. Questo dettaglio fornito dal signor Puglisi ha permesso ad Agata di dare indicazioni importanti a Roberto, che ha subito pensato a uno slogan per la campagna . Presa dall'entusiasmo, la Venere ha abbracciato Landi, che è rimasto sorpreso dal gesto della collega. Nel frattempo, Alfredo ha venduto l'anello di fidanzamento che voleva regalare a Clara per prestare il denaro a Irene. Cipriani è stata colpita dall'aiuto ricevuto dal suo ex e ha ringraziato Perico.