Gli spoiler spagnoli di Una vita si soffermano sul piano di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e del nuovo marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz) per togliere la vita a Ramon Palacios (Juanma Navas). Quest'ultimo, quando sarà in procinto di scoprire la verità sulla truffa orchestrata dai due coniugi per ridurre sul lastrico i vicini di Acacias 38, rimarrà vittima di un incidente automobilistico.

Carmen Sanjurjo (Maria Blanco), preoccupata per il fatto che Ramon non l'abbia contattata, cercherà di rintracciarlo. In questa circostanza, l'ex inserviente apprenderà che l'uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente stradale.

Una vita, spoiler spagnoli: il fallimento della banca americana

Durante le puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Genoveva porterà avanti il suo piano per vendicare la morte di Samuel avvalendosi dell'aiuto del nuovo marito Alfredo Bryce. I due coniugi faranno credere al vicinato che, investendo nel banco americano di cui Bryce è socio, potranno veder triplicato il loro denaro.

Antonito non sospetterà affatto che possa trattarsi di una truffa e sarà entusiasta all'idea di potersi lanciare nell'affare. Il giovane arriverà addirittura a dubitare del padre Ramon, il quale gli consiglierà di non accettare la proposta di Genoveva e Alfredo che non lo convince affatto. Disposti a tutto pur di far cadere in rovina i vicini, i coniugi Bryce studieranno delle contromosse affinché non vengano smascherati da Palacios.

Innanzitutto, Genoveva rapirà Milagros per un breve lasso di tempo, necessario per provocare confusione nel quartiere e consentire ad Alfredo di intrufolarsi nella casa di Ramon per sostituire dei documenti compromettenti sulla banca straniera.

In un secondo momento, la dark lady e il marito decideranno che sarà necessario sbarazzarsi di Ramon.

Quando questi si metterà in viaggio per approfondire le sue indagini sul banco americano, resterà coinvolto in un incidente stradale causato proprio da Genoveva e Alfredo.

Nel frattempo, la truffa comincerà a colpire gli abitanti di Acacias 38 che, in seguito al fallimento della banca, perderanno gran parte dei loro risparmi.

Antonito si sente in colpa, Carmen rintraccia Ramon

Antonito, resosi conto che il padre aveva ragione a nutrire dei dubbi sulla bontà dell'investimento nella banca straniera, sarà in preda ai sensi di colpa per non aver ascoltato i consigli del genitore. Il giovane si accorgerà della strana assenza di Ramon, ma nonostante ciò non farà nulla per avere sue notizie. Carmen, invece, non crederà affatto che Palacios possa essere sparito senza contattarla e, preoccupata, deciderà di mettersi sulle sue tracce. Prima di partire, l'ex domestica dirà a Lolita che la aggiornerà appena avrà delle novità.

Durante le ricerche Carmen riuscirà a scoprire che Ramon è stato ricoverato in ospedale in seguito a un incidente automobilistico.

Sanjurjo potrà tirare un sospiro di sollievo quando le verrà comunicato che Palacios non è in pericolo di vita. A questo punto, però, alla donna spetterà l'ingrato compito di comunicare a Ramon che Antonito non ha ascoltato i suoi consigli, ha effettuato degli investimenti nel banco americano, perdendo tutto in seguito al fallimento dell'istituto di credito.