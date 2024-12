Cambio di programmazione per la Rai nella giornata di lunedì 30 dicembre. In daytime è previsto il ritorno de Il Paradiso delle signore 9, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, pronta a riprendere la regolare messa in onda dopo la pausa natalizia.

Prosegue, invece, la pausa per Alberto Matano, conduttore del talk show La vita in diretta, leader indiscusso degli ascolti nella sua fascia oraria.

Ritorna Il Paradiso delle signore 9 in daytime: cambio programmazione Rai del 30 dicembre

Il palinsesto di lunedì 30 dicembre su Rai 1 prevede il ritorno de Il Paradiso delle Signore 9 in prima visione assoluta.

Dopo una settimana di pausa per le festività natalizie, la soap opera riprenderà la regolare programmazione in daytime, come sempre dalle 16 alle 16:50.

La messa in onda non è prevista per mercoledì 1° gennaio, quando è in programma una nuova pausa in daytime in occasione del Capodanno, per poi riprendere nuovamente dal 2 gennaio.

Brutte notizie per Elvira e Salvo prima del matrimonio

Le anticipazioni sull'appuntamento in onda il 30 dicembre, rivelano che Elvira e Salvo faranno i conti con una brutta notizia legata al loro nuovo appartamento. I lavori di ristrutturazione non saranno portati a termine entro la data in cui è previsto il loro matrimonio.

Intanto, Elvira ha scelto di uscire allo scoperto con Alfredo, ma dovrà fare i conti con le pressioni di Don Saverio.

Il prete vuole che la Venere informi i genitori al più presto della decisione presa, mentre lei non sembrerà intenzionata a farlo immediatamente.

A Matteo, invece, tornerà il buonumore: il merito è della dolce Odile che, con i suoi modi di fare, riuscirà a trasmettergli nuovamente un po' di serenità.

Alberto Matano in pausa nel pomeriggio di Rai 1 con La vita in diretta

La programmazione di Rai 1 del 30 dicembre non prevede la messa in onda de La vita in diretta, il talk show pomeridiano che mescola attualità, cronaca e costume.

La messa in onda non è prevista lunedì pomeriggio su Rai 1: al suo posto, alle 17:05, andrà in onda il film A Natale cambio vita, che sfiderà l'appuntamento con Pomeriggio 5 News previsto regolarmente su Canale 5 con Dario Maltese.

Nel preserale, invece, confermato l'appuntamento con L'Eredità condotto da Marco Liorni e in access prime time ci sarà spazio per una nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino.

In prime time, invece, sarà riproposta la commedia Questi Fantasmi con Massimiliano Gallo.