Torna l'appuntamento settimanale con le novità su Una vita, la soap opera ambientata in un ricco quartiere spagnolo. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 19 al 25 luglio prevedono numerose novità per i telespettatori di Canale 5. In particolare, Felipe inizierà ad avere dei sospetti su Genoveva, mentre scoppierà la passione tra Emilio Pasamar (José Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Infine Ramon Palacios (Juanma Navas) renderà pubblica la storia d'amore con Carmen Sanjurjo (Maria Blanco).

Una vita, puntate 19-25 luglio: Felipe sospetta di Genoveva

Le anticipazioni della soap opera in onda da domenica 19 a sabato 25 luglio su Canale 5 raccontano che Antonito architetterà un nuovo piano pur di scongiurare la chiamata alle armi.

Questa volta il giovane deciderà di digiunare, mentre Felipe inizierà ad avere dei sospetti su Genoveva. Per questo motivo, Alvarez Hermoso temerà che tutti gli abitanti siano in serio pericolo. Osvaldo spedirà un telegramma a José Miguel per informarlo che gli affari a Buenos Aires stanno precipitando. Emilio, invece, organizzerà dei party danzanti al Nuovo secolo xx. Frattanto le vicine di Acacias 38 chiederanno perdono a Salmeron per il loro comportamento durante i funerali del povero Samuel. A tal proposito, Alfredo minaccerà la consorte di restare fedele al nuovo patto. Carmen verrà a sapere che l'ispettore dell'esercito ha intenzione di arrestare Palacios jr, tanto da correre in latteria nel tentativo di inventare una trappola.

È amore tra Cinta e Emilio, Ramon annuncia il fidanzamento con Carmen

Cinta convincerà Bellita e José Miguel a farla partecipare alle feste danzanti di Emilio. In seguito, Dominguez e Pasamar si lasceranno andare ad un bacio appassionato al ritorno a casa, sfruttando l'assenza della serva Arantxa. Proprio quest'ultima capirà che tra i due giovani è nato un sentimento d'amore.

Intanto il piano di Carmen e Ramon avrà esito positivo visto che Antonito eviterà di partire per la Guerra in Africa. Inoltre, Palacios deciderà di lasciare la pensione per trasferirsi a casa del figlio e di Lolita dopo aver reso pubblica la sua relazione con Sanjurjo.

Frattanto le condizioni di salute di Marcellina miglioreranno, sebbene sia diventata allergica ai fiori dopo la botta in testa ricevuta da Servante.

Dominguez proporrà alla moglie di tornare in Argentina per solcare le scene visto che il popolo brama di rivederla sul palco. Allo stesso tempo, Alfredo sospetterà che Genoveva abbia ricevuto la visita di Marlene a causa del suo comportamento strano. Infine José Miguel e Bellita organizzeranno la partenza per l'America del Sud, se Cinta decidesse di rimanere ad Acacias 38 convincendo Emilio a rendere pubblica la loro storia.

La soap opera Una vita è trasmessa ogni giorno dalle ore 2 e 45 del pomeriggio su Canale 5 ed è visibile in diretta streaming o in modalità on demand sul sito Mediaset Play.