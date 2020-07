Le conseguenze del fallimento del banco americano saranno al centro delle puntate di Una vita trasmesse a breve su Canale 5. In particolare, Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) deciderà di tornare a solcare i palcoscenici per aiutare i genitori Jose Miguel e Bellita Del Campo, in gravi difficoltà economiche.

Una vita: Jose Miguel e Bellita in debito con Alfredo

Le anticipazioni della soap opera Una vita annunciano che il crollo del banco americano architettato da Genoveva (Clara Garrido) e suo marito costringerà i residenti a trovare un nuovo modo per sopravvivere, se non vogliono cadere nella più completa disgrazia.

Tutto avrà inizio quando i coniugi Bryce informeranno i vicini che i loro risparmi potranno triplicare se investiti nell'istituto bancario, di cui Alfredo è uno dei soci. Jose Miguel e Bellita vorranno sfruttare questa occasione per tornare ricchi dopo la distruzione del loro teatro in Argentina. Per tale ragione, i coniugi Dominguez chiederanno un importante prestito al misterioso Alfredo, senza sapere che si tratta di una truffa ideata da Salmeron per vendicare la morte di Samuel. Infine Del Campo e il marito non riusciranno a pagare il debito riscontrato con il ricco banchiere dopo l'annuncio del fallimento da parte del banco americano.

Cinta vuole risollevare le condizioni economiche della famiglia

Dagli spoiler di Una vita si evince che Cinta prenderà a cuore la situazione economica della sua famiglia. Difatti, vorrà tentare di sfondare nel mondo dello spettacolo, visto che era molto corteggiata dagli impresari quando si esibiva sotto il nome de La Dama del Mistero.

Per questo motivo la giovane informerà Bellita della sua intenzione di tornare a solcare le scene per risollevare le loro sorti. All'inizio, Del Campo apparirà molto contrariata per poi accettare la richiesta della figlia, specificando che dovrà tornare a studiare appena le condizioni economiche lo consentiranno.

Dominguez acconsentirà alla scelta della madre per poi correre a mettersi in contatto con Rafael Lo Spiantato, il giovane che aveva tentato di far colpo su di lei fingendo di essere un ricco imprenditore.

Emilio geloso del riavvicinamento tra Dominguez e Rafael

Cinta chiederà a Rafael di fornirle alcuni nomi del locali in cui potersi esibire. La prima serata riscuoterà un notevole successo insieme al chitarrista. In questo frangente, Jose Miguel non potrà fare a meno di notare l'interesse sentimentale de Lo Spiantato verso sua figlia, consigliandogli di andarci con i piedi di biondo. In questo frangente, Dominguez preciserà che sua figlia lo considera solo un amico e un collega di lavoro. Fortunatamente, il ragazzo non si lascerà convincere dalle parole dell'uomo, in quanto certo che prima o poi conquisterà il cuore della giovane cantante.

Il ravvicinamento tra Rafael e Cinta ingelosirà Emilio, che aveva dimostrato che quest'ultimo era solo un bugiardo.