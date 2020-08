Nel cuore di Belen Rodriguez c'è posto per un altro uomo, si tratta di Antonino Spinalbanese. Nell'ultimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 19 agosto, Gabriele Parpiglia ha dichiarato di avere ricevuto la conferma da alcuni amici in comune con l'argentina.

L'estate di Belen sembra essere molto movimentata. Dopo l'addio a Stefano De Martino, la breve conoscenza con Gianmaria Antinolfi e le avances di Michele Morrone, la modella sudamericana avrebbe ritrovato il sorriso grazie ad un hairstylist di Milano.

Il settimanale Chi conferma il flirt

Nella giornata di ieri, una talpa aveva riferito al portale Very Inutil People la presenza di un uomo nella vita di Belen.

Oggi, nel nuovo numero di Chi Gabriele Parpiglia ha confermato il flirt tra la più grande di casa Rodriguez e Antonino Spinalbanese. Il giovane in questione lavora per la catena di Aldo Coppola, quindi è molto conosciuto nelle zone più glamour di Milano.

A quanto pare la conduttrice di Tu si que vales ha conosciuto Spinalbanese, grazie ad alcuni amici in comune. Ma non è fini qui, perché sarebbero stati proprio gli amici della Rodriguez a confermare a Gabriele Parpiglia il nuovo flirt: "Con Antonino c'è più di un'amicizia". Dunque, a nulla sarebbero valsi i tentativi di Stefano De Martino per farsi perdonare dalla sua ex moglie.

Il ballerino campano attualmente si trova alle Baleari proprio come la 35enne sudamericana, in compagnia dello stilista Marcello Burlon e di alcuni amici.

L'unico motivo per cui Belen ancora incontra il suo ex marito è per prendere suo figlio Santiago. Per il resto la soubrette sembra già avere le idee chiare. A questo punto la domanda è solamente una: chissà quanto durerà la nuova frequentazione tra la Rodriguez e Antonino Spinalbanese.

Tutti gli indizi presenti sul web

Ad anticipare il settimanale Chi, ci aveva pensato il portale Very Inutil People. Una delle talpe aveva riportato alcuni indizi presenti sul web che facevano pensare a una nuova frequentazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. La 35enne e l'hairstylist si sarebbero conosciuti il 5 agosto quando il parrucchiere aveva raggiunto Ibiza con Marco Bovero per fare i capelli della showgirl.

Da quel momento i due sarebbero diventati inseparabili: Belen avrebbe dedicato ben due stories su Instagram all'hairstylist. Quest'ultimo invece, aveva postato uno scatto in cui era raffigurato un cuore sul collo: il disegno potrebbe essere lo stesso che Belen aveva disegnato sul corpo dell'amico Fabio Petrilli. Inoltre, i due avrebbero trascorso insieme anche la giornata del Ferragosto e quella del 16.

L'unico momento in cui la "nuova coppia" si sarebbe divisa sarebbe il 10 agosto: la 35enne aveva incontrato l'ex marito per via del figlio, mentre Spinalbanese aveva cenato con Marco Bovero.