Le avventure della soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno continuano a fare compagnia ai telespettatori italiani nei pomeriggi estivi di Canale 5. Nel corso della puntata in onda il 26 agosto Sanem Aydin si presenterà alla festa del suo compleanno con un abito elegante acquistato da Enzo Fabbri, ma Sanem sarà all'oscuro di ciò.

L’aspirante scrittrice farà fatica a nascondere la sua delusione quando apprenderà che a farle il regalo non è stato Can Divit (Can Yaman) come pensava, ma l’imprenditore italo-francese. Scendendo nel dettaglio Enzo riempirà di complimenti la sorella di Leyla sotto lo sguardo del fotografo, che a causa della gelosia deciderà di non voler avere più nulla a che fare con la fanciulla.

Daydreamer, anticipazioni del 26 agosto: la sorella di Leyla riceve un regalo per il suo compleanno

Nel 51° episodio della serie tv che andrà in onda su Canale 5 mercoledì 26 agosto a partire dalle ore 14:45, l’esito delle elezioni del presidente per l’associazione di quartiere genererà malcontento tra due rivali. In particolare sia Aysun e Mevkibe saranno furiose quando il risultato delle votazioni sarà lo stesso: per fortuna potrà essere fatta una scelta definitiva grazie a coloro che non hanno espresso la propria preferenza. Intanto Sanem riceverà un pacco da un mittente sconosciuto, e al suo interno ci sarà un bellissimo abito che dovrà indossare per il suo compleanno.

L’aspirante scrittrice quando si presenterà alla festa con la convinzione che sia stata organizzata per lei da Can, si renderà conto di essersi sbagliata.

La sorella di Leyla capirà che il regalo che ha ricevuto non è da parte del fotografo, ma di Enzo Fabbri. La fanciulla infatti rimarrà sconvolta, precisamente quando l’imprenditore italo-francese le dirà che il vestito che ha scelto per lei le sta benissimo.

Enzo Fabbri scatena la gelosia di Can, Sanem si licenzia dalla Fikri Harika

La gelosia di Can aumenterà a dismisura quando il suo nuovo socio inviterà Sanem a ballare, infatti se ne andrà via dal party furioso. A questo punto l’aspirante scrittrice raggiungerà subito Can, e anche se gli darà delle spiegazioni non riuscirà a farsi perdonare.

Nello specifico il figlio maggiore di Aziz ferirà la sua ex dicendole che tra di loro è finita.

Con il cuore spezzato, Sanem si licenzierà dalla Fikri Harika e prometterà al fotografo che non vedrà mai più il suo viso. Per concludere il giorno seguente, nell'agenzia dei Divit tutti i dipendenti non faranno altro che parlare di ciò che è successo tra la fanciulla e il loro capo.