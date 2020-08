Sono settimane che i siti e i giornali di Gossip parlano di una profonda crisi in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. A confermare quest'indiscrezione, è stato sia il dj con una dichiarazione rilasciata a Chi che la scelta dei due ragazzi di andare in vacanza in Sardegna ma non insieme. In queste ore, però, l'influencer ha reso felici i fan della coppia promuovendo sul suo profilo Instagram il videoclip del nuovo brano del dj, nel quale lei recita una parte importante.

Segnali di pace tra Giulia De Lellis e Andrea

Mentre sembrava imminente l'annuncio della rottura tra lei e Andrea Damante, Giulia De Lellis ha spiazzato tutti con un gesto social che è destinato a far discutere.

Nel giorno in cui l'ex tronista di Uomini e donne è tornato sulle scene musicali con un nuovo brano ("Somebody to love", un featuring con KiFi), la bella influencer ha deciso di regalare una grande gioia ai fan tramite Instagram.

Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, la romana ha condiviso nelle sue Stories un estratto del videoclip della canzone che è uscita in queste ore e l'ha accompagnata con la significativa didascalia "Orgogliosa".

La 24enne, dunque, fa il tifo per la carriera del suo fidanzato nonostante tra loro ci sia un evidente allontanamento da qualche settimana. La dedica che la ragazza ha fatto al "Dama" è stata inaspettata quanto romantica, segno che forse tra i Damellis non è ancora tutto finito e che l'ennesimo ritorno di fiamma è possibile.

Giulia De Lellis protagonista dell'ultimo video del 'Dama'

La scelta di Giulia di esporsi sui social network a favore di Andrea nonostante siano in crisi, potrebbe dipendere da un "conflitto di interessi". Chi ha dato un'occhiata al videoclip del quale Giulia De Lellis si è detta orgogliosa su Instagram, non ha potuto non notare che lei è una delle protagoniste assolute.

Il filmato che accompagna il nuovo brano del dj "Somebody to love", infatti, è stato girato qualche settimana fa nella villa di Forte dei Marmi dove i Damellis soggiornavano con alcuni amici. Anche per questo motivo, dunque, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di includere in questo suo nuovo progetto musicale sia la fidanzata che un gruppo di persone delle quali si fida ciecamente.

Vacanze da single per Damante e Giulia De Lellis

Prima che Giulia De Lellis usasse Instagram per promuovere la nuova canzone di Andrea, sul web non si parlava d'altro che del loro drastico quanto palese allontanamento. Dopo che Damante ha confermato all'ultimo numero di Chi che tra lui e la fidanzata c'è maretta per questioni non ancora rese note, i giornalisti di gossip hanno spostato l'attenzione sul periodo di relax che i piccioncini si sono concessi a partire da Ferragosto.

Come documentano le Stories che stanno pubblicando da un paio di giorni a questa parte, sia la romana che il dj sono in Sardegna per le vacanze di fine estate: la cosa strana, però, è che hanno affittato case differenti e si stanno circondando di persone diverse.

Il siciliano si divide tra gite in barca e nottate in discoteca con gli amici Ignazio Moser e Marco Cartasegna, mentre la bella influencer sta facendo una vita più riparata in villa con la famiglia e pochissimi e fidati collaboratori (oltre all'immancabile cagnolino Tommaso).

Ancora è presto per dire se da qui alle fine del soggiorno in terra sarda i Damellis si incontreranno e proveranno a risolvere i problemi che li hanno tenuti lontani nell'ultimo mese. Il gesto che Giulia ha fatto oggi pubblicizzando il nuovo brano di Andrea, però, potrebbe essere considerato come un piccolo segnale positivo verso la pace tanto attesa dai fan.