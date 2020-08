Nuove anticipazioni su quanto accadrà nelle prossime puntate italiane di Beautiful giungono direttamente dagli Usa. Stando a quanto già andato in onda Oltreoceano, un drammatico evento sconvolgerà nuovamente le vite della famiglia Forrester. Thomas, infatti, cadrà dalla scogliera dopo una colluttazione con Brooke, rimanendo a terra privo di sensi. Trasportato in ospedale, il giovane apparirà sin da subito in condizioni critiche, mentre Ridge non esiterà ad incolpare Brooke per l'accaduto, convinto che la moglie abbia voluto far del male al figlio.

Beautiful, trame americane: Brooke spinge Thomas dalla scogliera

Nuovi colpi di scena attendono i fan nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dopo l'estate. A seguito del ritrovamento di Beth, si apriranno nuovi scenari per i protagonisti della soap tv americana. Mentre Flo finirà in carcere, Thomas riuscirà, almeno per il momento, ad evitare la prigione grazie anche all'aiuto di Ridge. Il giovane non riuscirà però a evitare l'annullamento del matrimonio con Hope e sarà a causa di questo che Thomas e l'ex moglie si ritroveranno presso la casa di Steffy per discutere. Il violento scontro tra i due verrà visto da Brooke la quale, temendo per l'incolumità della figlia, si getterà addosso a Thomas spingendolo e facendolo cadere dalla scogliera, dove il ragazzo rimarrà a terra privo di sensi.

Ridge accusa Brooke di aver voluto uccidere Thomas

La scena della caduta di Thomas verrà vista anche da Ridge, che, disperato, allerterà i soccorsi. Giunto in ospedale, Thomas sarà in condizioni critiche e Ridge attenderà nervosamente notizie dai medici. Brooke invece, cercherà di spiegare al marito di non aver spinto volontariamente Thomas, ma Ridge non sembrerà credere alla sua versione dei fatti, arrivando ad accusarla di aver cercato di uccidere il figlio.

Ridge non crede alla tesi dell'incidente, Brooke nei guai?

Brooke sarà mortificata dalle parole di Ridge e continuerà a sostenere la tesi dell'incidente. Alla Spencer Pubblications intanto, Bill, Justin e Katie discuteranno proprio di questo. Katie difenderà la sorella, certa del fatto che la donna abbia solo voluto proteggere Hope.

Justin e Bill invece, sembreranno concordi nel pensare che Thomas si sia meritato tutto ciò che è accaduto, visto il male fatto alle loro famiglie. Justin tra l'altro, sarà sempre più convinto che sia proprio Thomas il responsabile della morte della nipote Emma. Hope intanto, nonostante tutto, sarà preoccupata per le sorti dell'ex e deciderà di andare in ospedale per stare accanto a Brooke e Ridge. Anche Liam sarà con lei e si augurerà che Brooke non debba essere incolpata per la caduta di Thomas dalla scogliera.