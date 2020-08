Gemma Galgani sarà presente anche nella nuova edizione di Uomini e donne. L'account ufficiale Instagram della trasmissione ha pubblicato un video in cui la dama torinese è intenta a prepararsi e, leggendo la didascalia, viene anticipato che Gemma presenterà qualcuno, senza specificare dettagli ulteriori.

Gemma Galgani sarà presente a Uomini e Donne con qualcuno

Gemma Galgani è la protagonista di un video pubblicato sul profilo social della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nei pochi secondi postati, anticipati dalla frase: ''Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci'', la dama torinese è intenta a scegliere un abito.

La Galgani ha detto: ''Oggi ho un appuntamento molto importante, rappresenta un momento particolare della mia vita, mantengo questo segreto''. Dal filmato non è chiaro se Gemma debba presentare un familiare, un nuovo amore conosciuto questa estate o ci sia dietro qualcos'altro. Di seguito il video ufficiale.

La vita sentimentale di Gemma Galgani

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, prima della pausa estiva, Gemma Galgani stava frequentando Nicola Vivarelli. La conoscenza con Sirius sembrava procedere nel migliore dei modi. Dopo il termine delle registrazioni la coppia era stata avvistata in giro per le strade di Roma e a cena in un ristorante. Durante un'intervista rilasciata per il magazine della trasmissione, Gemma aveva descritto un avvicinamento con il giovane marinaio toscano: dopo un viaggio in taxi la coppia si era scambiata un bacio a stampo con la mascherina.

Nei giorni successivi quei momenti felici, la coppia si è mostrata distante.

Il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne

La dama torinese non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla fine della frequentazione con Nicola Vivarelli e non ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a terminare la conoscenza con il giovane marinaio.

Sirius, al contrario, aveva espresso ai fan il suo disappunto per aver invitato più volte Gemma in Toscana da lui ma, a detta del modello, la Galgani avrebbe sempre rifiutato i suoi inviti. Non è chiaro se Gemma e Nicola siano single attualmente e se ci dovesse essere un confronto in studio nelle prime puntate per capire cosa possa averli portati a interrompere la loro frequentazione.

Al momento l'unica cosa certa è che Gemma Galgani sarà presente anche nella nuova edizione di Uomini e Donne, mentre non è chiaro ancora se Nicola Vivarelli farà parte del parterre maschile come cavaliere. Non resta quindi che attendere la messa in onda delle prime puntate nel mese di settembre per scoprire che novità ci saranno e soprattutto per sapere chi ci presenterà Gemma.