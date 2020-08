La nuova settimana di programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno, prenderà il via il prossimo lunedì 31 settembre quando su Canale 5 sarranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta fino a venerdì 4 settembre. Le anticipazioni riguardanti le trame di quello che accadrà rivelano che Can Divit cercherà di tranquillizzare Sanem Aydin dopo che farà un brutto sogno. Inoltre, l'aspirante scrittrice bacerà improvvisamente il fotografo durante la serata in campeggio. Infine Emre avrà un incidente stradale, mentre Aylin stringerà un nuovo accordo con Enzo Fabbri.

Gli spoiler di DayDreamer fino al 4 settembre 2020: Sanem e Can decidono di rimanere amici

Le anticipazioni di DayDreamer al 4 settembre 2020 rivelano che Can e Sanem sceglieranno di rimanere buoni amici dopo essere rimasti bloccati all'interno dell'ascensore. Quando verranno liberati dal servizio di vigilanza sarà ormai troppo tardi: se da una parte Aydin non potrà più recarsi all'appuntamento con Ayhan a casa sua, dall'altra Divit perderà il concerto che doveva andare a vedere insieme a Deren. Il fotografo a questo punto inviterà l'aspirante scrittrice a rimanere a dormire da lui. Dopo aver avuto un confronto con Emre per le continue bugie che sta raccontando al fratello, Leyla si sfogherà per l'ennesima volta con Osman senza accorgersi dell'interesse sentimentale che il macellaio prova per lei.

Nel frattempo anche Ceycey e Ayhan decideranno di trovare una modo per avere una relazione di amore e amicizia. Can regalerà a Sanem una collana porta fortuna per tranquillizzarla, dopo che si sveglierà nel cuore della notte a causa di un brutto sogno. Il mattino seguente la ragazza preparerà con impegno la colazione all'ex fidanzato, il quale sembrerà apprezzare il pasto mattutino nonostante non sia saporito.

Can salva Sanem

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di DayDreamer, in programmazione dal 31 agosto al 4 settembre 2020 in prima visione assoluta, rivelano che Sanem sarà preoccupata quando Mevkibe si recherà nell'ufficio di Can. In particolar modo la giovane avrà paura che sua madre possa scoprire che ha passato la notte insieme al suo capo: fortunatamente, una volta chiariti alcuni equivoci, i due ex fidanzati riusciranno a mantenere il segreto.

In seguito, l'agenzia si preparerà a lavorare alla campagna pubblicitaria per Compass Sport, un'azienda che produce attrezzature di montagna e di campeggio. Il fotografo, infastidito nel sapere che Enzo ha proposto ad Aydin di lavorare insieme sul profumo nel fine settimana, negherà a Sanem il permesso di allontanarsi dalla sede lavorativa. Tuttavia l'aspirante scrittrice deciderà di accettare la proposta di Fabbri dopo aver sentito una conversazione in cui Divit e Gamze si sono dati un appuntamento. Ma ecco arrivare il grande colpo di scena: i due ex fidanzati metteranno in atto questa tattica per suscitare la loro reciproca gelosia, in realtà disdiranno i loro impegni per poi dare il via a una telefonata in cui simuleranno di essere con i rispettivi pretendenti.

Nel frattempo i dipendenti della Fikri Harika allestiranno un campeggio per testare i prodotti del cliente proposto da Gamze. In questa occasione l'imprenditore italo-francese oltre a sfidare Can in alcune prove, creerà tensione tra lui e Sanem. Quest'ultima, invece, nel corso di una caccia al tesoro cadrà in un fosso: per fortuna a dare soccorso ad Aydin ci penserà il fotografo.

Sanem bacia improvvisamente Can

Durante la serata Emre avrà uno scontro con Can che lo manderà via dal campo, non appena gli farà sapere che sua madre Huma gli ha ceduto le sue azioni. Il figlio minore di Azi,z dopo aver discusso con il fratell,o resterà coinvolto in un incidente stradale, mentre Aylin si servirà della circostanza per inserire una telecamera nell'ufficio della Fikri Harika.

Nel bel mezzo della preparazione dello spot per la Compass Sport, Sanem totalmente ubriaca, bacerà improvvisamente Can, mentre Ceycey assisterà di nascosto alla scena romantica. Il fotografo dopo aver ricevuto una chiamata si recherà da suo fratello in ospedale, luogo da cui manderà via Aylin dicendogli di non farsi più vedere da i suoi familiari. A questo punto la perfida donna deciderà di vendicarsi, tanto che stringerà un accordo con Fabbri. Infine Deren sarà gelosa di Sanem che sarà eletta coordinatrice del progetto.