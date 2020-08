La soap opera Una vita sta andando in onda anche di sabato e di domenica, pertanto, i telespettatori stanno godendo di più appuntamenti. Nelle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 17 al 23 agosto vedremo che la popolazione di Acacias darà luogo ad una rivolta, che si svolgerà di fronte la casa di Federico Sunol.

Approfittando del momento di caos, Bellita prenderà un uovo e lo lancerà contro Felicia. Intanto, la Banca americana subirà una brutta battuta d'arresto che genererà grosso fermento e paura tra gli investitori.

Spoiler Una vita dal 17 al 23: Antonito vende il caseificio

Negli episodi di Una vita, che andranno in onda dal 17 al 23 agosto, vedremo che Jacinto e Marcelina avranno un confronto. La donna si arrabbierà per essere stata messa in discussione dal marito e deciderà di andare via per qualche giorno. Ramon, nel frattempo, riceverà una lettera che, però, nessuno avrà il coraggio di aprire e leggere. Antonito ha chiesto un prestito per investire nella Banca d'America ma, nelle prossime puntate, scoprirà di non essere riuscito ad ottenerlo, per tale ragione, il suo debito con Alfredo diventerà sempre più pesante. A tale scopo, il giovane deciderà insieme a Lolita di vendere il caseificio in modo da recuperare i soldi per poter estinguere il debito.

La sua iniziativa andrà a buon fine.

Gli abitanti di Acacias danno luogo ad una protesta

La situazione della Banca peggiorerà sempre di più e questo genererà un grosso tormento per tutti gli investitori. Cinta, invece, si troverà a confessare la vera identità di Rafael ad Arantxa. La donna, inoltre, deciderà di tornare sul palco per cercare di risollevare le sorti economiche della sua famiglia.

Nel frattempo, Agustina verrà dimessa dall'ospedale ma la donna non potrà più tornare al suo lavoro, pertanto, Felipe deciderà di trovare una sostituta.

Nel quartiere di Acacias ci sarà grosso fermento, gli abitanti, infatti, daranno luogo ad una protesta, la quale divamperà dinanzi casa di Federico Sunol.

Bellita lancia un uovo contro Felicia

Intanto Genoveva approfitterà della crisi che sta vivendo Liberto e proverà a sedurlo. La donna si servirà del caos che ci sarà nel quartiere per mettere a segno la sua mossa. Lei, però, non sarà l'unica ad approfittare di questa situazione di sgomento generale. Bellita, infatti, coglierà la palla al balzo per lanciare uova contro Felicia e il clima diventerà più teso del previsto. Ramon e Felipe si confronteranno in merito a ciò che sta accadendo alla Banca d'America e coinvolgeranno anche la famiglia nei loro ragionamenti. Genoveva, infine, scoprirà che il suo piano contro Ramon non ha funzionato.