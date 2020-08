Sono sempre più avvincenti le trame della soap opera spagnola Una vita, che occupa Canale 5 anche il sabato e la domenica al solito orario. Nel corso delle puntate che i telespettatori italiani vedranno la quarta settimana di agosto 2020, al centro della scena ci sarà ancora Genoveva Salmeron. Quest’ultima approfitterà della crisi matrimoniale di Liberto Seler e Rosina Rubio. In particolare il nipote di Susana quando sarà in conflitto con la moglie si lascerà consolare dalla dark lady, dandole un bacio.

Ramon Palacios invece sfuggirà da morte certa, dopo aver rischiato di esalare l’ultimo respiro per mano di Genoveva che ovviamente sarà su tutte le furie non appena saprà che l’uomo è sopravvissuto.

Una vita, trame: Felipe assume Marcia, Ramon finisce in ospedale

Negli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 16 al 23 agosto 2020, i cittadini arrabbiati per essere stati truffati decideranno di protestare. A questo punto Alfredo farà credere ai paesani di aver fatto il possibile per convincere la banca centrale a fargli riavere i loro soldi. Intanto Liberto e Rosina litigheranno proprio per aver perso i propri risparmi: Genoveva coglierà l’occasione al volo per far entrare in crisi i due coniugi. Nel frattempo Carmen quando apprenderà in quale luogo si è recato Ramon, sarà decisa a rintracciarlo. Bellita darà il suo consenso a Cinta per esibirsi, in modo da poter risolvere i loro problemi economici.

Successivamente Ursula comincerà a cercare una nuova domestica per Felipe: purtroppo nessuna delle candidate piacerà all’avvocato.

A suscitare la curiosità del vedovo di Celia sarà una ragazza che parlerà in portoghese chiamata Marcia, visto che la assumerà subito al suo servizio. Quest’ultima non riceverà una buona accoglienza dalle altre cameriere della soffitta, a causa del colore diverso della sua pelle.

Durante l’ennesima discussione la madre di Leonor darà del mantenuto a Liberto, sotto lo sguardo di Genoveva che approfitterà del momento di debolezza dell’uomo per invitarlo a recarsi a casa sua. Ramon dopo aver avuto un incidente riceverà la visita di Carmen in ospedale: quest’ultima apprenderà che il ricco borghese si è sottoposto a due interventi per restare in vita.

Alfredo si dirà disposto a comprare il caseificio di Lolita, e il brevetto delle macchine del caffè per saldare il debito di Antonito. Intanto Cinta scatenerà la gelosia di Emilio quando salirà sul palco con Rafael.

Susana mette in guardia Rosina, Bellita viene arrestata

Tra Genoveva e Liberto non ci sarà alcun avvicinamento amoroso a causa dell’arrivo di Susana. Antonito quando apprenderà che suo padre ha rischiato di morire deciderà di raggiungerlo, proprio quando farà ritorno in paese con Carmen. Palacios farà sapere ai propri familiari di aver fatto una grave scoperta. Susana metterà in guardia Rosina, dicendole che con il suo atteggiamento perderà Liberto. Servante mentre cercherà di vendere gli oggetti dimenticati dagli ospiti nella pensione, si renderà conto della presenza di un cilindro magico.

Emilio farà sapere a Cinta di doverla lasciare per un serio motivo, invece Ramon confesserà ai propri cari e a Felipe ciò che ha appreso sula banca americana. Il vedovo di Trini sarà convinto che il suo incidente non sia stato casuale, ma che qualcuno abbia attentato alla sua vita.

Nel contempo Genoveva apprenderà che il suo piano non ha avuto un esito positivo, poiché Palacios si è salvato. Mentre Cesareo darà delle lezioni di lotta tradizionale a Camino, la moglie di José Miguel approfitterà del caos che continuerà a esserci in paese per lanciare un uovo in testa a Felicia: quest’ultima non ci penserà due volte a far arrestare l’artista. A questo punto i Dominguez si vedranno costretti a vendere i propri oggetti di valore per far scagionare Bellita, che intanto vorrà vendicarsi.

Emilio vede Cinta e Rafael insieme, Liberto bacia Genoveva

Rosina e Liberto saranno ancora ai ferri corti, invece Alfredo e Genoveva cercheranno di scoprire se Ramon potrebbe smascherarli. Quest’ultimo in realtà non potrà puntare il dito contro i Bryce, poiché non avrà le prove necessarie. Emilio sorprenderà Cinta e Rafael insieme, invece Lolita chiederà a Susana di realizzare l’abito da sposa di Carmen. In seguito Genoveva vorrà far cadere Liberto tra le sue braccia, invece le signore di Acacias 38 spereranno di poter vedere le loro denunce sui giornali. Emilio sceglierà di non incontrare Cinta, dopo averla vista in compagnia di Rafael. Quest’ultimo intanto farà sapere alla giovane Dominguez di aver ricevuto una proposta per andare in una tournée in giro per la Spagna.

Cesareo vedrà Camino parlare nel sonno e pronunciare il nome di un certo Valdeza, invece Cinta e Rafael si scambieranno un bacio. Ramon e Carmen organizzeranno la loro festa di fidanzamento, in cui verrà resa noto il crollo definitivo della banca americana. Per terminare Casilda farà fatica a nascondere il suo turbamento a Rosina, dopo aver sorpreso Genoveva e Liberto baciarsi appassionatamente.