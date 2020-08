Una protagonista dell'ultima stagione di Uomini e donne Over starebbe vivendo un periodo poco sereno a causa di una presunta truffa. Aurora Tropea, tramite i suoi profili social, ha informato i curiosi di quello che sarebbe successo tra lei e Giordano Martelli dopo la fine della trasmissione. La dama sostiene di essere stata derubata dall'uomo che stava frequentando, lo stesso che oggi la starebbe minacciando sul web senza incuterle alcuna paura.

Lo sfogo di una protagonista di Uomini e Donne

Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, ma una delle sue protagoniste ha deciso di esporsi sui social network per denunciare uno spiacevole episodio nel quale sarebbe incappata.

Aurora Tropea, meglio conosciuta dal pubblico come la dama che Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno spesso accusato di essere falsa e cattiva, in queste ore ha usato Instagram per informare i fan di come è andata a finire tra lei e il cavaliere che stava frequentando alla fine della stagione del dating-show.

La romana ha spiazzato tutti quando ha raccontato che Giordano Martelli l'avrebbe raggirata per ottenere un beneficio economico, il tutto facendo leva sulla sensibilità della donna sul tema della famiglia.

"Si è presentato al mio negozio con i bambini e dicendomi che era il compleanno della figlia, ma non aveva i soldi per farle il regalo", ha esordito la collega di Gemma nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Aurora ha aggiunto di aver dato al suo ex corteggiatore ben cento euro per permettergli di fare contenta la sua bambina, ma da quel momento in poi sarebbero iniziati i problemi.

La disavventura di Aurora, contestata dama di Uomini e Donne

In seguito a questo generoso prestito, la Tropea sostiene che Giordano sarebbe sparito dalla sua vita e, quando qualcuno l'ha sollecitato a restituire il denaro che gli era stato donato da Aurora, lui avrebbe bloccato tutti sui social o col contatto telefonico.

"Lui è solo un delinquente. In questi due mesi sono stata derisa ed umiliata. Mi hanno presa in giro perché ci ho messo il cuore", ha aggiunto la dama di Uomini e Donne Over nel suo sfogo su Instagram.

In merito ai rapporti che ha oggi con Martelli, la romana è stata piuttosto chiara: "Mi sta minacciando, dicendomi di andare a casa sua che mi aspetta a braccia aperte".

La protagonista del dating-show di Canale 5 ha voluto rivolgersi direttamente al cavaliere che l'avrebbe truffata di recente e gli ha detto: "Non mi fai paura. Sei un ometto, un nonnulla. Sei un morto di fame e tale rimarrai sempre".

In arrivo una nuova stagione di Uomini e Donne

Le parole che ha usato Aurora Tropea per raccontare la disavventura che avrebbe vissuto con Giordano Martelli, non sono ancora state commentate dalla "controparte". Il cavaliere di Uomini e Donne Over, infatti, non si è ancora esposto pubblicamente per difendersi dalle pesanti accuse che la romana gli ha fatto nelle scorse ore, ovvero quelle di truffa e minacce.

Lo sfogo della dama, comunque, è arrivato a poche settimane dal ritorno in televisione del programma al quale partecipa da qualche mese: la donna ha animato parecchie puntate della scorsa stagione del dating-show soprattutto con i battibecchi vivaci che ha avuto con gli opinionisti Gianni e Tina.

Ancora non si sa se Aurora farà parte del parterre del Trono Over a settembre, ma sarebbe interessante ascoltare la sua versione dei fatti su questa brutta storia anche davanti alle telecamere.

Le registrazioni del format condotto da Maria De Filippi dovrebbero ricominciare a fine agosto, e soltanto allora si saprà chi saranno i nuovi protagonisti e i "veterani" confermati nel cast.