Potrebbe essere vicina alla rottura un'altra coppia formatasi nell'ultima stagione di Uomini e donne. Stando a quello che stanno pubblicando su Instagram in questi giorni, pare che Veronica Ursida e Giovanni Longobardi siano in crisi. Il cavaliere del Trono Over sta condividendo pensieri malinconici e pungenti sui social network, mentre la romana si gode una vacanza in Sardegna col figlio e lascia intendere che la sua vita sentimentale non è tutta rose e fiori.

Possibile crisi in corso tra due protagonisti di Uomini e donne Over

Sembrava essere nato un grande amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi.

I due, dopo aver lasciato gli studi di Uomini e donne per viversi lontano dai riflettori, avevano iniziato una relazione, fatta di vacanze insieme e condivisione di video e foto di coppia sui social network. Negli ultimi giorni, però, si vocifera che qualcosa potrebbe essersi rotto tra la dama e il cavaliere del Trono Over: lei si trova in Sardegna con il figlio, lui è rimasto a Napoli in attesa di capire cosa stia accadendo nella sua vita sentimentale.

Leggendo i pensieri che il partenopeo sta pubblicando su Instagram di recente, si evince che qualcosa potrebbe non andare nel suo rapporto, e la colpa sembrerebbe essere della romana e delle sue eccessive pretese. "Non c'è peccato più vergognoso che ingannare chi crede in te" e ancora "Tu (il cane che si vede in una foto, ndr) mi ami senza mai pretendere nulla, ma soprattutto non mi deluderai e tradirai mai", questi sono solo due degli sfoghi che Giovanni ha avuto sul web dopo che la fidanzata è partita per qualche giorno di relax in famiglia.

La versione di Veronica, dama di Uomini e Donne

Agli sfoghi che ha avuto Longobardi su Instagram, sembra aver risposto la Ursida nelle ultime ore. Approfittando delle tante domande che i followers le fanno ogni giorno sulla sua storia d'amore, di recente Veronica ha fatto sapere: "Anche il silenzio è una risposta".

La dama di Uomini e donne Over, inoltre, ha condiviso il malinconico brano di Giorgia "Oro nero", e più precisamente questo passaggio: "Le parole sono armi e sanno fare male, devi saperle usare". Tenendo d'occhio il comportamento social dei due protagonisti del dating-show, dunque, appare piuttosto evidente che qualcosa tra loro non vada, anche se nessuno si è ancora esposto per spiegare ai fan se la storia è finita oppure se si tratta di una semplice crisi.

Veronica difende Giovanni ma non smentisce la crisi prima del ritorno a Uomini e donne

A un curioso follower di Instagram che le ha chiesto come sta in questo periodo, la bella Veronica ha risposto: "Sono felice perché sono in vacanza con mio figlio, ma potrei essere più serena. Ma noi donne siamo forti, ce la facciamo sempre". Anche da queste parole si potrebbe intuire che la storia d'amore con Giovanni avrebbe incontrato i primi intoppi dopo due mesi vissuti intensamente, tra gite in giro per l'Italia e selfie tra innamorati.

Senza chiarire la sua situazione sentimentale, nelle ultime ore la Ursida si è esposta in prima persona per difendere il fidanzato dalle accuse che stava ricevendo ingiustamente sui social network.

Tra i tanti che hanno visto l'ultimo post che ha caricato la dama di Uomini e donne sul suo profilo tirando in ballo la violenza sulle donne, qualcuno ha subito pensato che tra lei e Longobardi potrebbe essere successo qualcosa di grave.

"Sia chiaro, lui non mi ha mai sfiorata con un dito. Non fatevi questi pensieri. Anche perché sarebbe un mago, io sono in Sardegna e lui è a Castellamare. Ragionate con la testa" ha fatto sapere la protagonista del Trono Over questa mattina.