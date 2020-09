A circa 24 ore dalla pubblicazione dell'intervista in cui Soleil Sorge l'ha etichettato come una persona in cerca di visibilità, Andrea Iannone ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio che sembra una risposta piccata alla giovane. Il motociclista ha smentito a suo modo l'influencer dicendosi allibito per le sue dichiarazioni. I due sono stati paparazzati in Sardegna a fine agosto e si pensava potesse nascere un flirt.

Le accuse di Soleil a Iannone

Sulle pagine dell'ultimo numero di Chi, Andrea Iannone è stato descritto come una persona che si avvicina a delle ragazze conosciute esclusivamente per far parlare di sé e finire sui giornali.

A lanciare questa pesante accusa, è stata Soleil Sorge, l'influencer che è stata fotografata col pilota in vacanza in Sardegna poche settimane fa.

"Tra noi non c'è feeling. Quando ci hanno paparazzati, ho pensato che fosse interessato alla visibilità. Del resto, in passato è stato con Belen e con Giulia De Lellis. Credo sia stato risucchiato da questo meccanismo. L'unico filo conduttore tra le sue ex, è la popolarità".

Alle varie frecciatine che ha lanciato al pilota Aprilia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha aggiunto una "nobile" spiegazione al perché tra loro non c'è mai stato nulla: "Io non potrei mai stare con uno che è stato con una mia ex cognata".

È anche per rispetto della Rodriguez, sorella del suo ex Jeremias, che Soleil ha deciso di non portare avanti la conoscenza con lo sportivo nel quale si è imbattuta per caso durante l'estate.

La risposta social di Iannone alle ultime frecciatine

Probabilmente dopo aver letto le parole che Soleil ha usato su Chi per descriverlo e raccontare del loro breve incontro, Andrea Iannone ha deciso di esporsi su Instagram con un messaggio che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

"Da anni continuo a restare in silenzio.

Sono allibito da quello che alcune testate e/o persone scrivono e dicono sulla mia vita privata", iniziato così lo sfogo che il motociclista ha avuto ieri sui social network.

Senza mai citare direttamente né il settimanale di Signorini né la Sorge, il ragazzo ha aggiunto: "Mi attribuiscono chissà cosa, ma non sono io che alimento tutto ciò facendo interviste ad hoc".

Il campione di Moto GP ha concluso il suo post ribadendo la poca voglia che ha di immischiarsi in situazioni legate al gossip: le sue priorità, infatti, sono lo sport e le passioni che sta coltivando in silenzio.

Ipotesi GF Vip sfumata per Andrea Iannone

Oltre che per le stoccate che gli ha riservato Soleil nell'intervista su Chi, da ieri Iannone è al centro delle chiacchiere per una notizia che ha dato Alfonso Signorini sul suo conto.

Parlando dei personaggi famosi che non è riuscito ad avere nel cast del Grande Fratello Vip 5, il conduttore ha detto: "Andrea aveva praticamente firmato ma, essendo in attesa di una sentenza, slittata al 15 ottobre, non se ne è fatto più nulla".

Stando a queste dichiarazione del direttore, dunque, il pilota Aprilia sarebbe stato ad un passo dall'entrare nella casa più spiata d'Italia il prossimo 14 settembre: gli accordi sarebbero saltati in seguito ai problemi che il ragazzo sta avendo nella sua professione con un'accusa di doping.

Dopo essere stato sulle copertine di tutte le riviste di gossip per le sue storie d'amore con Belen Rodriguez prima e con Giulia De Lellis poi, sembra che Iannone avesse deciso di tentare la strada della televisione in un periodo di stop dalle competizioni sportive. Nello sfogo che ha avuto su Instagram ieri, l'abruzzese non ha commentato in nessun modo la sua partecipazione mancata al GF Vip.