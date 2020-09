Negli episodi di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5 si assisterà ad un momento di felicità. Dagli spoiler spagnoli si apprende che Ramon Palacios (Juanma Navas) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) coroneranno il loro sogno d'amore e, dopo aver superato diversi ostacoli, potranno finalmente sposarsi.

Il ricevimento nuziale si terrà presso la pensione del quartiere gestita da Fabiana Aguado e Servante Gallo. Entrambi potranno così beneficiare dei profitti derivanti dal banchetto per rientrare di alcune perdite finanziarie causate da un grave guasto alla struttura ricettiva.

Una vita, trame spagnole: la morte di Alfredo, Fabiana e Servante disperati per le sorti della pensione

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane riportano che il decesso di Alfredo Bryce determinerà una serie di importanti conseguenze. Innanzitutto Genoveva deciderà di restituire ai residenti di Acacias 38 il denaro che avevano perduto in seguito alla truffa del Banco americano. Il gesto della dark-lady permetterà a Carmen e Ramon di avere i soldi necessari per organizzare il loro matrimonio. La coppia inviterà alle nozze Victor, Maria Luisa e la piccola Milagros nella speranza che possano arrivare in tempo da Parigi, dopodiché sceglieranno come location per i festeggiamenti un casolare che si trova fuori città ma che avrà una certa importanza per Carmen.

Nel frattempo, Fabiana e Servante saranno disperati per gli ingenti danni che un'infiltrazione d'acqua provocherà alla loro pensione Buena Noche. La coppia non avrà nemmeno il denaro per pagare una multa salata e rischierà di chiudere l'attività.

Ramon e Carmen sposi, Milagros torna ad Acacias 38 per il matrimonio del padre

Ramon proporrà alla sua amata di festeggiare le nozze nella pensione di Servante e Fabiana per aiutarli e per evitare che chiudano la struttura. Dopo essere stata informata della decisione dei futuri sposi, Aguado si darà da fare per preparare il locale in vista del ricevimento, mentre Felicia si occuperà del catering.

Il matrimonio andrà per il meglio: Carmen indosserà un bell'abito di colore verde realizzato da Susana e pronuncerà il "fatidico sì" senza ulteriori intoppi.

Al lieto evento non mancheranno Antonito, Lolita, gli amici della coppia e soprattutto la piccola Milagros, arrivata dalla Francia proprio per assistere al matrimonio del padre Ramon. Maria Luisa, Victor e Raul (figlio della sposa) invece non ci saranno per motivi di lavoro. Carmen e Ramon però saranno pronti a raggiungere i propri cari durante la luna di miele.