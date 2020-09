L'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera turca in onda su Canale 5 arriva anche al sabato pomeriggio. Il prossimo 5 settembre, infatti, sarà trasmessa una puntata speciale della serie che vede protagonisti Can e Sanem, che terrà compagnia agli spettatori per tutto il pomeriggio. E i colpi di scena non si faranno attendere. Emre, dopo essersi salvato dall'incidente stradale che poteva essergli fatale, prometterà a suo fratello Can che interromperà ogni tipo di contatto con la perfida e astuta Aylin.

DayDreamer, le anticipazioni del 5 settembre: Deren gelosa di Sanem

La nuova programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno prevede che da sabato 5 settembre la soap venga trasmessa con un doppio episodio in programma dalle 2 e 25 alle 4 e 25 circa del pomeriggio.

Le anticipazioni sulla puntata che sarà trasmessa il 5 settembre rivelano che Sanem riuscirà ancora una volta ad avere un'idea brillante circa la realizzazione del nuovo sport per la Compass Sport. Sarà questo il motivo per il quale Can deciderà di affidarle le redini del progetto, nominandola coordinatrice. Una scelta che desterà il malumore di Deren, la quale brucerà di gelosia nel vedere la sua rivale ottenere consensi positivi.

E in questo modo Can e Sanem ritorneranno di nuovo a lavorare a stretto contatto e riusciranno anche a trovare l'armonia e la serenità di un tempo. Peccato, però, che questo idillio non durerà tantissimo. Gli spoiler di DayDreamer, infatti, rivelano che Fabbri e Aylin progetteranno un nuovo piano contro la coppia.

In particolar modo l'imprenditore francese non sembra voler cedere sul profumo di Sanem e vorrà a tutti i costi la ricetta per produrlo.

Emre si chiarisce con suo fratello Can

Al tempo stesso Aylin continuerà a spiare segretamente tutte le mosse dell'agenzia fotografica: la perfida donna ha installato una telecamere nascosta nell'ufficio di Can e in questo modo sa tutto quello che succede in tempo reale.

Nel frattempo Emre, dopo il brutto incidente stradale, potrà finalmente tornare a casa e avrà un confronto chiarificatore con suo fratello Can.

I due fratelli Divit riusciranno a trovare un punto d'incontro e in particolar modo Emre si mostrerà pentito e amareggiato per averlo pugnalato alle spalle.

Come se non bastasse, poi, Emre dirà a suo fratello Can che ha intenzione di allontanare Aylin dalla sua vita. Ma sarà davvero così o si tratta dell'ennesima bugia? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.