Prosegue l'appuntamento fisso con la serie televisiva di origine turca DayDreamer - Le ali del sogno trasmessa su Canale 5 alle ore 2 e 50 del pomeriggio circa. Le anticipazioni dei prossimi episodi, in onda da lunedì 31 agosto a sabato 5 settembre 2020, ci raccontano che il signor Can Divit (interpretato da Can Yaman) e la giovane Sanem Aydin (interpretata da Demet Özdemir) resteranno, inaspettatamente, bloccati in ascensore e ciò li porterà a discutere e a chiarire i loro sentimenti. Inoltre, la ragazza deciderà di trascorrere la notte a casa del capo e avrà un terribile incubo. Infine, durante il campeggio, Aylin (interpretata da Sevcan Yasar) piazzerà una microspia per monitorare i movimenti dell'azienda.

Trame DayDreamer: Leyla parlerà con Emre

Gli spoiler della celebre soap opera DayDreamer in onda fino al 5 settembre, svelano che durante una normale giornata di lavoro, ci sarà un imprevisto tecnico. Infatti, la bella Sanem e il signor Can rimarranno bloccati in un ascensore. A ogni modo, però, i due avranno la possibilità di chiarirsi e confrontarsi, tanto da decidere di rimanere solo ottimi amici. Divit non potrà più recarsi al concerto, precedentemente organizzato con Deren, perciò inviterà la segretaria Aydin a dormire nella sua dimora.

Inoltre, Leyla prenderà la decisione di parlare con Emre. Quest'ultimo è completamente innamorato della ragazza, ma lei continuerà a chiacchierare con Osman (interpretato da Ali Yagci) senza accorgersi minimamente del forte amore che il ragazzo ha per lei.

In seguito, durante la notte, Sanem farò un brutto sogno e il capo le regalerà un piccolo ciondolo per tranquillizzarla. Per ricambiare, la scrittrice inizierà a preparare la colazione per Can e nonostante non sia una grande cuoca, il fotografo sembrerà apprezzare il gesto.

Sanem va in campeggio

Nelle prossime puntate di DayDreamer si vedrà che la Frikri Harika realizzerà una campagna promozionale per la Compass Sport.

Durante tale occasione, Fabbri si recherà in azienda per proporre a Sanem di collaborare alla produzione del profumo. Però, la donzella sarà indecisa nell'accettare l'offerta, in quanto essa ha assistito a una conversazione tra Divit e Gamze. Aydin, durante il campeggio, mostrerà la sua gelosia.

Successivamente, Sanem, a causa dei troppi alcolici, bacerà Can in un bosco.

Poco dopo, però, il bel capo riceverà una fatidica telefonata dall'ospedale. Egli verrà informato del fatto che suo fratello Emre è rimasto vittima di un incidente stradale.

Infine, Mevkibe avrà in mente di inaugurare una libreria, al fine di prendere iniziative a favore del quartiere.